“Super Zac“ e la sua missione speciale di trasformare la creatività in solidarietà: succederà a Castello Cabiaglio questo weekend 

Un supereroe speciale sta per scendere in campo con una missione che unisce creatività e solidarietà. Super Zac invita tutti a “vestire i panni di un eroe” e a colorare il mondo di blu, partecipando a un’iniziativa benefica all’interno del Mercato del Giustoimperfetto di Castello Cabiaglio che si terrà il prossimo fine settimana nel suggestivo paesino delle valli fra Orino e Brinzio.

L’evento vedrà protagonista la storia di Super Zac, alias Zaccaria Peron, trasformata in magliette uniche che sarà possibile acquistare per sostenere la comunità alloggio “Casa di Leo“, gestita dall’associazione Solo Noi aps. Un gesto concreto per offrire aiuto a chi ne ha bisogno, dando valore alla creatività come strumento di supporto.

«L’invito è chiaro: acquista una maglietta o un fiore blu e diventa un supereroe anche tu!», spiegano gli organizzatori dell’iniziativa. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza, portando colore, speranza e sostegno a chi ne ha bisogno.

L’appuntamento è per domenica 6 aprile a Castello Cabiaglio, dove sarà possibile immergersi in un evento che unisce arte, impegno sociale e spirito di comunità in un contesto immerso nella natura in fiore. Il mercato del Giustoimperfetto è difatti un’occasione per conoscere il paese, i suoi scorci, e le produzioni locali d’artigianato.

RACCONTA LA MAMMA DI ZAC

Sulle pareti di casa si trova di tutto. C’è chi vi appende foto di famiglia, cartine geografiche, calendari, specchi e orologi, ma sulle pareti di casa Peron compaiono intere storie.

Zaccaria, per gli amici Super Zac, è l’autore di una miriade di neologismi che compaiono come esplosioni di lettere, simili a vissuti manoscritti. Armata di pennarello, il più delle volte, la mano di Zaccaria ha scritto pensiero per pensiero, traducendo in parole uniche la profondità con cui legge il mondo.

Una delle parole più scritte e ripetute da Zac è sempre stata “coraggio”. Per quanto Zac si sia sempre incitato a essere coraggioso, ha insegnato alla sua mamma e al suo papà una forma di coraggio altrettanto elevata.

Forti di un vissuto fatto di cure, quotidianità e abitudini, spesso si tende ad affermare con certezza di essere la migliore risposta per il proprio figlio, la più sicura e la più felice. Eppure, proprio come nelle migliori storie di supereroi, a un certo punto la trama si infittisce e il giovane che il genitore si trova davanti desidera rivestire il proprio mantello.

Riconoscere la persona, la sua individualità, la complessità delle sue esigenze, nel corpo e nella mente del proprio figlio, è una delle grandi e sconvolgenti scoperte del genitore. La difficoltà di retrocedere, di mettersi a nudo e di riconoscersi insufficienti a rispondere alle necessità è l’azione coraggiosa a cui sono stati chiamati i genitori del supereroe Zaccaria, che hanno trovato nella Casa di Leo un luogo in cui Zac potesse finalmente riscoprirsi eroe della propria storia, intrecciando la sua avventura con altri amici.

Casa di Leo è proprio questo: una casa accogliente in cui far emergere il proprio superpotere, liberandosi dall’etichetta di “malato”. Nata dall’iniziativa di tre genitori nell’inverno del 2020, l’associazione Solo Noi aps concretizza nel 2021 la Casa di Leo a Lirio (PV), un contesto semplice ma armonioso, in cui i ragazzi possono sviluppare le proprie autonomie e condurre una vita significativa e serena.

In occasione del 6 aprile, nella cornice del mercato mensile Il Giusto Imperfetto, le speciali parole di Super Zac troveranno una collocazione diversa dalle pareti di casa: saranno stampate su magliette la cui vendita andrà a sostenere la comunità alloggio Casa di Leo.

Scoprirete per le vie di Castello Cabiaglio un banco con fiori blu, adorno di magliette e scritte.

(Chiara Cantagalli)