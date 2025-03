\"Recitare stanca\" commedia avvincente all\'Auditorium di Sant\'Ambrogio

Una regista idealista e visionaria, una compagnia di attori professionisti, una storia classica ma immortale, un palco: le premesse per mettere in scena uno spettacolo grandioso ci sarebbero tutte, non fosse che…

Tra manie di protagonismo, raccomandazioni che vengono dall’alto, ritardi alle prove e improbabili circolari ministeriali, l’impresa di arrivare preparati alla Prima diventa sempre più titanica e lo sconforto sembra prendere il sopravvento. Per fortuna non mancano mai passione e determinazione, fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo: andare in scena.

Una commedia esilarante e ricca di spunti di riflessione, che ha per protagonista il Teatro e tutto ciò che al Teatro ruota intorno.

Tipo spettacolo: Commedia contemporanea per adulti e ragazzi dai 14 anni

Drammaturgia e regia: Sara Maraschiello

Durata: 90 minuti circa

Con: Sara Maraschiello, RIccardo Ilardi, Anna Romanello, Gianmaria Lonati Gheller, Eugenio Grassi, Versuka Mastrototaro, Vittorio Rosso, Gianni La Rocca.

L’appuntamento è per sabato 5 aprile alle 21:00, all’Auditorium San Giovanni Bosco in via Lazzaro Papi 7, a Varese nel quartiere di Sant’Ambrogio.

È possibile prenotare contattando il numero 335 656 9835 oppure al seguente link https://www.eventbrite.com/e/biglietti-spettacolo-teatrale-recitare-stanca-1219426440309

L’ingresso è a offerta libera