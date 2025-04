I Country Brothers allo Spazio 23 di Gallarate con Erica Sunshine Lee

Per gli amanti del buona musica country e non solo, domenica 6 aprile con inizio alle ore 20 ci sarà una serata con i Country Brothers che si esibiranno allo Spazio 23 in via Riva 10 a Gallarate. Sul palco ci sarà anche la cantante Erica Sunshine Lee arrivata dagli Stati Uniti per promuovere il suo ultimo album “Country & Western”, un chiaro richiamo alle sue origini musicali.

«Abbiamo pensato di mettere insieme più momenti per una serata speciale – sottolinea Andrea De Salvo, frontman dei Country Brothers -. Quindi ci saranno cover del nostro repertorio classic country & Rock ma ci sarà spazio anche per le nostre canzoni che oggi rispondono a due filoni: il country rock e la musica cantautorale italiana».

A un anno dall’uscita di “Liberamente”, i Country Brothers sono pronti al lancio del nuovo singolo che si intitola “zucchero e more” e sempre nel corso di quest’anno altri due singoli vedranno la luce nell’ambito del country.

La serata allo Spazio 23 di Gallarate è solo su prenotazione si può anche riservare una cena a tema, per il resto l’ingresso alla serata è libero.