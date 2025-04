Domodossola, la città della D che è stata capitale per quaranta giorni

Domodossola era solo «un timbro sui passaporti dei viaggiatori dell’Orient Express» e nel 1944 invece «entra di colpo nella storia»: da periferica cittadina di confine, tra i monti, si ritrova d’improvviso capitale della “Repubblica dell’Ossola”., il più avanzato esperimento di democrazia dentro l’Europa occupata

Per questo – nel mese di aprile che il circolo Quarto Stato di Cardano al Campo dedica alla

Resistenza e alla Liberazione – la rassegna “Nomi Cose Città” (viaggi ed esplorazioni dentro luoghi

che cambiano) dedica un weekend proprio a Domodossola. Come sempre proponendo momenti e

linguaggi diversi: incontri, musica, arte visiva, senza dimenticare la buona cucina.

Dopo Sarajevo, Milano, Belfast, la tappa di Domodossola può suonare insolita.

Ma in realtà è proprio uno sguardo originale sulla città come luogo di incontro e dibattito, un tema che non sempre riguarda solo le metropoli o le grandi città.

Durante i “quaranta giorni di libertà” il piccolo centro tra le montagne divenne luogo di discussione, di elaborazione di idee, su come rifare l’Italia dopo il Ventennio fascista. Arrivarono esuli dalla Svizzera, militanti storici e ragazzi ventenni, giornalisti in cerca di espiazione e poeti, libertari e preti antifascisti.

Circolavano idee, si parlava di dignità del lavoro e anticolonialismo, si sperimentava la democrazia con il sapore della libertà e le asprezze del confronto animato.

Il programma del weekend dedicato a Domodossola

Appuntamento sabato 5 e domenica 6 aprile 2025, al circolo di via Vittorio Veneto a Cardano.

Si comincia sabato alle ore 19:00 con l’introduzione al weekend e la presentazione della mostra

delle opere di Angelo Del Devero, autore legato ai paesaggi e alla memoria resistenziale delle valli

ossolane.

A seguire, alle 21:30, il concerto del gruppo “Cinq Oc”: cinque donne che portano canzoni popolari

e di lotta, che saranno proposte insieme a una narrazione di episodi della lotta partigiana in Ossola.

Il weekend però non è storia.

Domenica 6 aprile alle 21:00 sarà protagonista la Cooperativa Valgrande, con l’incontro “La civiltà della fatica”, dedicato al rapporto tra uomo e ambiente e alla montagna come scelta di vita e di lavoro, da un duro passato alla sfida di vivere la montagna oggi.

Come sempre nel ciclo “Nomi Cose Città” non manca la proposta a tavola: tagliere di salumi e

formaggi ossolani per l’aperitivo a tema e una cena con gnocchi di castagne e calice di vino.

La “festa d’aprile” al Circolo Quarto Stato

In vista della festa del 25 aprile, la “Festa d’aprile” al Circolo Quarto Stato proseguirà la settimana

successiva con il concerto resistente degli Hierbamala (sabato 12 aprile), bicicletta dedicata ai

partigiani e presentazione del libro dedicato a Costanza “Nini” Arbeja (13 aprile).

