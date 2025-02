Al circolo Quarto Stato un weekend dedicato a Milano oggi

Secondo appuntamento per Nomi-Cose-Città, il ciclo d’incontri che racconta le città al circolo Quarto Stato di Cardano al Campo: dopo il debutto a gennaio dedicato a Sarajevo il prossimo weekend la città protagonista è Milano.

Si parte sabato 15, alle 18.30, con la presentazione della mostra “Concrete Memories”, allestita appunto negli spazi del circolo di via Vittorio Veneto: il fotografo Marcello Ruvidotti racconta il suo progetto fotografico, che immagina un’archeologo del futuro che ritrova le strutture in cemento che caratterizzano i dintorni della grande città.

Sabato sera, dalle 21, è il momento della musica, con il live di Flavio Pirini, “cantautore e un po’ attore”, che mischia il teatro-canzone con il blues à la milanese, venato di malinconia, ironia, comicità.

Domenica sera, alle 21, il terzo momento, che chiude il weekend: “Com’è bella la città, com’è grande la città”, un incontro su Milano oggi, tra Olimpiadi, politiche urbane e disuguaglianze. Sono ospiti Sophia Grew (giornalista e comunicatrice scientifica) e Giuseppe Imbrogno (progettista sociale e scrittore).

Come sempre il weekend di Nomi-Cose-Città porta alla scoperta delle città del mondo anche attraverso la cucina: sabato e domenica sarà proposto come menù a tema, con immancabile risotto (con ossobuco o vegetariano) e calice di rosso. Al sabato la sala è “sold out” per la cena, ma si può passare per incontro e concerto. Alla domenica invece ancora posti liberi.

La prima tappa di Nomi-Cose-Città, a gennaio, aveva visto un weekend dedicato a Sarajevo, tra la memoria dell’assedio degli anni Novanta e la realtà di oggi.

Il successivo appuntamento sarà nel fine settimana del 15-16 marzo: protagonista sarà Belfast, la capitale dell’Irlanda del Nord divisa tra repubblicani e unionisti (e città musicalmente vivace)