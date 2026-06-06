Ballottaggio a Somma Lombardo e Legnano: come si vota domenica e lunedì

Somma Lombardo e Legnano tornano alle urne. Domenica 7 e lunedì 8 giugno si tiene il ballottaggio per l’elezione del sindaco nei due comuni: il primo turno non ha assegnato la vittoria ad alcun candidato, e tocca ora agli elettori decidere tra i due che hanno ottenuto più voti.

Quando aprono i seggi

I seggi sono aperti domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15. Gli elettori possono recarsi a votare in uno dei due giorni, nell’orario preferito, nel seggio in cui risultano iscritti.

Cosa portare

Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento d’identità valido e la tessera elettorale, che deve avere spazi disponibili per la nuova timbratura. Chi non ha la tessera in casa, l’ha smarrita o ha esaurito gli spazi può richiederla presso l’Ufficio elettorale del proprio comune.

A Legnano e a Somma Lombardo gli uffici elettorali osserveranno orari straordinari: sabato 6 giugno dalle 8.30 alle 18, domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

Come si vota

All’ingresso del seggio, dopo il riconoscimento, l’elettore riceve una scheda con i nomi dei due candidati rimasti in gara e l’elenco delle liste che li sostengono. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo che riporta il nome del candidato sindaco scelto. Non è necessario barrare anche una lista: è sufficiente indicare il candidato. La scheda con più di un segno, o con segni che non permettono di identificare la preferenza, viene annullata.

I candidati

A Somma Lombardo si sfidano Stefano Aliprandini, per il centrosinistra, e Silvio Pezzotta per il centrodestra.

A Legnano il sindaco uscente Lorenzo Radice, sostenuto dal centrosinistra, affronta Mario Almici, candidato del centrodestra.