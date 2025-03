Cardano al Campo celebra la memoria resistente con la “Festa d’Aprile” 2025

“Morrò, se non serbo la memoria”: con questo verso evocativo da un pezzo di Officina Finistere, il circolo Quarto Stato di Cardano al Campo apre il calendario della “Festa d’Aprile” 2025, un mese di iniziative culturali e civili dedicate alla memoria della Resistenza e alla promozione dei valori antifascisti, in collaborazione con l’Anpi locale e nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione.

Il programma si apre domenica 30 marzo con la presentazione del libro “Oscar, storia di resistenza disarmata”, un’opera che racconta una forma alternativa di opposizione al fascismo e alla guerra, quella dell’organizzazione scout che faceva transitare ebrei e perseguitati attraverso le montagne, verso la Svizzera. Saranno presenti gli autori per un dialogo con il pubblico.

Sabato 5 e domenica 6 aprile il circolo ospiterà la nuova tappa del ciclo “Nomi Cose Città”: D di Domodossola, una due giorni di mostre, musica dal vivo, cucina e racconti, ispirata alla piccola cittadina tra le montagne che nell’autunno 1944 divenne vivace luogo di libertà e dibattito nei quaranta giorni della Repubblica dell’Ossola. Oltre ad arte, musica e racconti legati alla Resistenza e alla montagna, ci sarà anche la cucina.

Sabato 12 aprile sarà invece il momento del concerto resistente della band Hierbamala, conosciuta per la sua musica radicata nei temi dell’impegno e della memoria.

Il fine settimana successivo, domenica 13 aprile, si terrà una doppia iniziativa: alle ore 14 partirà una biciclettata che si spingerà fino a Cuggiono, luogo toccando cippi e luoghi partigiani, legati ai “fazzoletti rossi” della Prima Brigata Lombarda e agli “azzurri” della Brigata Gasdarotto (percorso di 50 dal Circolo, 35 km per chi partirà dal parcheggio di via Gaggio); alle ore 19 seguirà la presentazione del libro dedicato alla figura della partigiana Costanza Arbeja, detta “Nini”, attiva nel Novarese, zona che collaborò strettamente con i patrioti lombardi.

Il culmine del calendario sarà, naturalmente, venerdì 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione. In programma una biciclettata resistente dentro alla cittadina e la partecipazione ai cortei previsti a Cardano al Campo e a Milano, per rinnovare il legame tra passato e presente, tra memoria e impegno civile.