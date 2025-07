Operaio ferito in una carrozzeria a Caronno Varesino

Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di martedì poco prima delle 12 a Caronno Varesino dove un uomo di 33 anni, operaio in una carrozzeria è rimasto ferito.

Dalle prime informazioni sembra che il lavoratore sia rimasto schiacciato al muro da un veicolo in movimento.

L’allarme è stato immediatamente lanciato alla centrale operativa di Areu – Soreu dei Laghi, che ha inviato in via Piave sia un’ambulanza sia un mezzo di soccorso avanzato da Varese.

Del fatto sono stati informati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno e il personale dell’Ats Insubria, competente per le verifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratterebbe di un operaio di ditta esterna che era al lavoro nell’attività.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. L’uomo è stato soccorso in codice rosso.