All’oratorio di Caronno Varesino torna la cena di comunità: appuntamento con i sapori della Valtellina

L’appuntamento è per sabato 14 marzo al salone Alberto Sommaruga dell’oratorio San Giovanni Bosco dove i partecipanti potranno gustare pizzoccheri, prodotti tipici e trascorrere una serata in compagnia

A Caronno Varesino torna una serata dedicata ai sapori della tradizione e alla convivialità. Sabato 14 marzo il Comitato Festa della parrocchia organizza una Cena valtellinese al salone Alberto Sommaruga dell’Oratorio San Giovanni Bosco, in via Garibaldi 13.

L’iniziativa arriva dopo il buon riscontro ottenuto dalla precedente Cena bergamasca e vuole offrire un nuovo momento di incontro per la comunità.

Il menù della serata propone alcune delle specialità più rappresentative della cucina valtellinese. Si partirà con antipasti di bresaola, slizenga e formaggi tipici, per poi passare al piatto principale della tradizione: i pizzoccheri. A chiudere la cena sarà una torta di grano saraceno con farcitura ai mirtilli, mentre tra le bevande sono inclusi acqua e caffè, con il vino disponibile a parte.

Dopo la cena la serata proseguirà con una grande tombola pensata per coinvolgere tutti i partecipanti e aggiungere un momento di gioco e divertimento alla serata.

Il costo è di 25 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi fino alla terza media.

Le iscrizioni, con pagamento, devono essere effettuate alla Cartolibreria Milena. Per informazioni contattare il numero 351 9302358 tramite WhatsApp.