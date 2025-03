Auser Gallarate ospita l’onorevole Gadda per l’incontro “Economia circolare: la legge antispreco”

Venerdì 4 aprile 2025, alle ore 17.00, nella sede di Auser Gallarate, si terrà un incontro con l’onorevole Maria Chiara Gadda, parlamentare varesina e prima firmataria della legge 166/2016 contro gli sprechi. La conferenza, che si inserisce negli eventi sugli “stili di vita” promossi in collaborazione con Gasauser (Gruppo di Acquisto Solidale), avrà come titolo “Economia circolare: la legge antispreco”. Si parlerà di come la legge intende favorire il recupero e la donazione di alimenti, farmaci e altri beni per la solidarietà sociale.

Maria Chiara Gadda, alla terza legislatura come parlamentare, parlando della “legge antispreco”, dice: «C’è una cosa che mi ha insegnato la legge 166. Noi tutti, nessuno escluso, siamo responsabili dello spreco. Perché lo determiniamo, talvolta senza rendercene conto. Nel consumo domestico, così come nella filiera produttiva.

Proviamo però a guardare il bicchiere mezzo pieno, dando alla responsabilità quella sua accezione

positiva che consente di tramutare l’indignazione in azione concreta. Sono sempre le nostre scelte a fare

la differenza, e la capacità di coinvolgere gli altri».

Partecipare all’incontro di venerdì 4 aprile può aiutare ad acquisire questa consapevolezza.