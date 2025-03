Sapori d’Abruzzo e Lazio in tavola: torna a Legnano la Sagra degli Arrosticini e della Pasta Cacio e Pepe

Dal 4 al 6 aprile un weekend gastronomico al coperto in contrada San Martino, tra tradizione, gusto e piatti tipici delle cucine regionali

Un fine settimana dedicato alla cucina regionale è quello che si appresta a vivere, dal 4 al 6 aprile, la contrada San Martino di Legnano, in via XXIX Maggio 207, che ospiterà la nuova edizione della Sagra degli Arrosticini & della Pasta Cacio e Pepe.

L’evento gastronomico al coperto celebra due capisaldi della tradizione culinaria italiana: l’Abruzzo e il Lazio. Un’occasione imperdibile per gli amanti della buona cucina, che potranno immergersi in un viaggio tra sapori autentici, ricette tradizionali e convivialità.

Gli orari della sagra

Venerdì 4 aprile: dalle ore 19.00 alle 23.00

Sabato 5 aprile: dalle ore 18.00 alle 23.00

Domenica 6 aprile: doppio appuntamento, a pranzo dalle 12.00 alle 15.00 e a cena dalle 19.00 alle 23.00

Il menù: tra classici intramontabili e specialità regionali

Protagonisti indiscussi della sagra saranno gli arrosticini abruzzesi, spiedini di pecora cotti alla brace secondo la ricetta tradizionale, e la celebre pasta cacio e pepe, simbolo della cucina romana.

Accanto a questi due piatti iconici, sarà possibile gustare un ricco menù che comprende:

Antipasti

Trittico di antipasto – 13 €

(Fiori di zucca fritti ripieni con alici e mozzarella, bruschetta al pomodoro, supplì cacio e pepe e supplì al pomodoro)

Primi piatti

Pasta Cacio & Pepe – 11 €

Pasta Carbonara – 10 €

Pasta Amatriciana – 10 €

Secondi piatti

Arrosticini con patate – 14 €

Porchetta al piatto – 10 €

Polpette Cacio & Ova – 9 €

Contorni

Cicoria – 4 €

Patate al forno – 4 €

Dolci

Tiramisù – 5 €

Torta della nonna – 5 €

Prenotazione consigliata e servizio da asporto

I posti sono limitati ed è fortemente consigliata la prenotazione. È possibile riservare il proprio tavolo compilando il modulo online disponibile al link: https://forms.gle/FZqC6MVfYfWyLNpj7, oppure contattando direttamente il numero 349 2338379 via telefono o WhatsApp.

Per chi preferisce gustare i piatti comodamente a casa, è disponibile anche il servizio take away.

Una festa dei sapori, un appuntamento con la tradizione: la Sagra degli Arrosticini e della Pasta Cacio e Pepe è pronta a conquistare Legnano.