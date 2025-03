Sostenibilità e Impresa: a Cittiglio un convegno per un futuro più green

Il tema della sostenibilità diventa sempre più centrale nel mondo delle imprese e sarà al centro del convegno “Sostenibilità e Impresa: Crescere Insieme per un Futuro Sostenibile”, che si terrà sabato 5 aprile 2025 a Cittiglio, presso il Fe.STI.Amo Park in via Marconi. L’evento si inserisce all’interno del Festival del Futuro Sostenibile, organizzato da CAST ONG ETS, e vedrà la partecipazione di importanti realtà imprenditoriali, esperti del settore e istituzioni locali.

L’obiettivo del convegno è offrire un’occasione di confronto tra le imprese che hanno già intrapreso un percorso di sostenibilità e quelle che vogliono avvicinarsi a questo modello. In particolare, si parlerà di strategie e opportunità per sviluppare un business responsabile, integrando la sostenibilità ambientale ed etica nei processi aziendali.

L’evento sarà anche un momento per presentare due iniziative chiave:

Il Patto Educativo per lo Sviluppo del Programma Green School, che coinvolge scuole, aziende ed enti locali nella promozione di una cultura della sostenibilità.

Il Marchio ClimAttivo, un riconoscimento dedicato alle attività commerciali della Comunità Montana Valli del Verbano e del Parco Campo dei Fiori che adottano buone pratiche ecologiche.

Un programma ricco di interventi di alto livello

La giornata inizierà alle 9:00 con un welcome coffee, seguito dai saluti istituzionali. Il primo intervento sarà a cura di Dipak Pant, antropologo ed economista, che illustrerà le sfide di un nuovo modello economico sostenibile.

Successivamente, saranno presentati presentato il Patto Educativo di Comunità – Green School e il Marchio ClimAttivo, a cui seguiranno gli interventi di alcune aziende virtuose del territorio, tra cui:

Giorgio Bertolini (ClimatePartner Italia)

Marco Poggianella (SOP S.r.l. Società Benefit)

Matteo Barbera (Acinque SPA)

Elena Petrillo (LATI Industria Termoplastici)

Stefano Berutti (SPM S.p.A.)

Sara Rossi (Alfa SRL)

Luca Sardella (Elmec Informatica S.p.A.)

Talia Miceli (Felmoka SRL)

Denise Cumella (Libri d’Impresa)

Tommaso Guidotti (VareseNews)

Il convegno si concluderà alle 13:00 con un rinfresco offerto agli ospiti.

VareseNews media partner dell’evento

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, VareseNews sarà media partner del convegno, dando visibilità alle tematiche trattate e raccontando le storie delle aziende che hanno scelto la via della sostenibilità.

Un festival aperto a tutti

Il Festival del Futuro Sostenibile non si limiterà al convegno del sabato mattina, ma continuerà nel weekend con attività per famiglie e bambini. Nel pomeriggio di sabato e per tutta la domenica, il parco Fe.STI.Amo si trasformerà in un luogo di incontro, gioco e scoperta, con:

Talk e dibattiti su sostenibilità e innovazione.

Laboratori interattivi per bambini e ragazzi.

Stand gastronomici con prodotti a km zero.

Spettacoli, concerti e animazioni per rendere l’evento un’esperienza coinvolgente.

Come partecipare

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta al pubblico, ma è richiesta la registrazione via email a francescacecchini@cast-ong.org.

Un’occasione imperdibile per scoprire come le imprese del territorio stiano affrontando la sfida della sostenibilità e per trarre ispirazione per un futuro più responsabile e innovativo.