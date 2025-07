Cislago inaugura la Panchina della Legalità nel ricordo di Paolo Borsellino

Sabato 19 luglio il 19 luglio la cerimonia in memoria delle vittime della mafia e l’inaugurazione della nuova panchina in via Falcone

Sabato 19 luglio, in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio, il Comune di Cislago organizza una cerimonia pubblica per commemorare tutte le vittime di mafia, con l’inaugurazione di una panchina simbolo dei valori della legalità e della giustizia. La panchina, dedicata a Paolo Borsellino, sarà posata in via Giovanni Falcone, quasi a riunire ancora una volta i due magistrati simbolo della lotta contro la criminalità mafiosa, uccisi a pochi mesi di distanza uno dall’altro nel 1992.

Inaugurazione della Panchina della Legalità si terrà alle 10.30 in via Giovanni Falcone, proprio nel cuore del paese. L’opera, realizzata dall’artista Fabrizio Vendramin, vuole essere un segno visibile e permanente dell’impegno della comunità cislaghese contro la criminalità organizzata e a favore della cultura della legalità.

Durante la cerimonia interverranno il sindaco di Cislago Stefano Calegari, le autorità locali e Elena Borgo, referente provinciale dell’associazione Libera, da anni attiva sul territorio nella promozione della giustizia sociale e nella lotta contro le mafie.

Il ricordo della strage di via D’Amelio

La data scelta non è casuale: il 19 luglio del 1992 moriva a Palermo il giudice Paolo Borsellino insieme agli agenti della sua scorta, nella strage mafiosa di via D’Amelio. A pochi mesi dalla morte di Giovanni Falcone, fu un colpo durissimo per lo Stato, ma anche un momento spartiacque che ha rafforzato l’impegno civile di tante comunità.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, scuole e associazioni del territorio a partecipare numerosi, per condividere un momento di riflessione collettiva e riaffermare, insieme, l’importanza della legalità e della memoria.