Il Monastero di Torba “Tra storia e leggenda”

Uno speciale percorso serale tra storia e leggenda, con possibilità di cena, per scoprire il Monastero di Torba in modo insolito e suggestivo. Nel racconto si intrecceranno la ricerca scientifica, l’archeologia, la scienza, la storia, ma anche le credenze popolari, la tradizione orale e il folklore. Punti di vista, elementi e competenze differenti, ma che in egual modo restituiscono il fascino, la complessità e la ricchezza del primo Bene del FAI.

Tre appuntamenti in programma: sabato 16, 23 e 30 agosto, dalle ore 18.30