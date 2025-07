A Ranco due scrittrici a confronto sui temi dell’infanzia e della memoria

Un appuntamento dedicato alla letteratura e alla memoria storica è in programma a Ranco per sabato 19 luglio 2025, alle 17, nella Sala Consiliare del Comune (in piazza Parrocchiale). L’incontro, dal titolo “Scrittori e Scrittrici a Confronto”, vedrà protagoniste Cristina Cenedella e Nicoletta Bortolotti, due autrici che, seppur con linguaggi e percorsi differenti, condividono una forte attenzione ai temi dell’infanzia, della fragilità e della cura.

Durante l’evento saranno presentate due opere emblematiche: “La vita fragile. Infanzia, disagi e assistenza nella Milano del lungo Ottocento” di Cristina Cenedella, che raccoglie gli atti di un convegno dedicato all’assistenza all’infanzia svoltosi a Milano, con un focus sui Martinitt e le Stelline, istituzioni storiche dell’assistenza milanese, e “Chiamami sottovoce” di Nicoletta Bortolotti, un romanzo che affronta una pagina poco conosciuta della nostra storia recente: quella dei migliaia di bambini italiani costretti a vivere nascosti in soffitte e cantine in Svizzera durante gli anni Settanta e Ottanta del Novecento.

A moderare l’incontro sarà Gian Carlo Costadoni, mentre la parte di drammatizzazione sarà affidata a Laura Lampugnani. Le letture dei testi saranno curate da Marica Travaini e Rosa Maria Macaluso.

Cristina Cenedella, laureata in storia medievale con specializzazione in archivistica e paleografia, lavora negli archivi storici ed è esperta di storia dell’assistenza. Nicoletta Bortolotti, laureata in pedagogia, è redattrice, docente di scrittura creativa e autrice di narrativa italiana e straniera, sia per adulti che per ragazzi.

L’ingresso all’incontro è gratuito. I partecipanti potranno usufruire di uno sconto del 5% sull’acquisto dei libri presso la Libreria Mondadori di Angera e ottenere un buono omaggio per un libro in omaggio da parte della Biblioteca di Ranco.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca A. Senn di Ranco, in collaborazione con la Libreria Mondadori e con il patrocinio del Comune di Ranco e della Pro Loco.