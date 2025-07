Un altro giovedì sera tra i profumi del mare e il calore della griglia: la tua cena estiva al Ristorante Gallione

Il profumo della griglia, il sapore del mare e l’atmosfera rilassata di un giovedì sera d’estate: sono questi gli ingredienti della serata firmata Al Gallione, che straordinariamente torna anche giovedì 3 luglio con un nuovo appuntamento del ciclo “La grigliata di mare del giovedì”.

Il format ha già conquistato tanti buongustai nelle scorse settimane e si conferma come l’occasione ideale per chi ha voglia di rilassarsi, anticipare il weekend e immergersi nei sapori mediterranei, tra il verde e l’accoglienza del ristorante di Bodio Lomnago.

Un altro giovedì di mare, una sola certezza: la griglia è protagonista

Anche per questo appuntamento speciale di luglio resta invariata la formula vincente: menù fisso a 35€ con piatti che sanno di estate, mare e convivialità. Il cuore della proposta è sempre lei, la grigliata mista di pesce, accompagnata da contorni stagionali e sapori mediterranei.

Questa settimana si comincia con un antipasto fresco e classico: caprese, perfetto per richiamare la semplicità e la genuinità della cucina estiva.

Il piatto principale è la grigliata mista di pesce con contorni di verdure selezionati per l’occasione: insalata greca, patate arrosto e caponata estiva. Un abbinamento colorato e saporito che celebra il meglio del Mediterraneo.

Per chiudere in dolcezza, una panna cotta alla vaniglia con ananas flambé. Il tutto accompagnato da un calice di vino, acqua, caffè e coperto inclusi.

Menù bambini e alternative veg: una cena inclusiva

Il Gallione pensa proprio a tutti: i più piccoli hanno a disposizione un menù dedicato a 15€, mentre per chi segue una dieta vegetariana o vegana c’è sempre un’alternativa gustosa, diversa ogni settimana.

Info e prenotazioni

Per non rischiare di restare senza posto, la prenotazione è consigliata al numero 0332 948196. E se dopo una sera al Gallione vi sentirete già in vacanza… non sorprendetevi.