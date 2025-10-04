Varese News

Al Gallione l’autunno si celebra con le tagliatelle ai porcini

Il ristorante Al Gallione inaugura l’autunno con i “Giovedì al profumo di funghi”: ogni settimana un menu fisso a 35€ con tagliatelle ai porcini come piatto principe, antipasto e dessert sempre diversi, vino e caffè inclusi

I giovedì di ottobre del ristorante Al Gallione
09 Ottobre 2025

Dopo il successo del primo appuntamento, il Ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago rinnova l’invito ai suoi giovedì d’autunno. Il profumo dei porcini torna protagonista di un menu a prezzo fisso che unisce tradizione e convivialità, accompagnato dall’atmosfera calda e accogliente che rende speciale ogni incontro. Un’occasione per ritrovarsi attorno alla tavola e celebrare i sapori di stagione.

Per tutti i giovedì del mese (9, 16, 23 e 30 ottobre), la cucina propone un menu a prezzo fisso dedicato a chi ama la stagione dei funghi e le atmosfere più calde e raccolte che accompagnano l’inizio dell’autunno.

I giovedì di ottobre del ristorante Al Gallione

Un menu che ha il sapore della stagione

Il cuore del percorso è la tagliatella ai funghi porcini, piatto simbolo delle serate. Accanto, ogni settimana, lo chef proporrà un antipasto e un dessert diversi, per offrire agli ospiti un’esperienza che cambia e sorprende a ogni appuntamento.

I giovedì di ottobre del ristorante Al Gallione

Il menu comprende sempre un calice di vino, acqua, caffè e coperto inclusi, per una formula completa e senza pensieri a 35 euro a persona. Non mancano l’opzione vegetariana e il menu bambini (15 euro), a conferma dell’attenzione del Gallione alle diverse esigenze.

L’esperienza da vivere

Il ristorante, immerso nel verde, si presta perfettamente a queste serate: il profumo dei funghi, la cucina che valorizza prodotti locali e stagionali, il ritmo lento di un giovedì sera che diventa occasione per concedersi una cena speciale senza aspettare il weekend.
È un invito non solo a mangiare bene, ma a vivere un momento che porta dentro l’atmosfera autunnale, quella che profuma di legna, bosco e tradizione, con la possibilità di scoprire ogni settimana nuove combinazioni tra sapori e materie prime.

Ristorante Al Gallione - Bodio Lomnago

Scopri il menù di giovedì 2 ottobre
Scopri il menù di giovedì 9 ottobre

Prenotazioni e contatti

Per assicurarti un posto, basta una telefonata: 0332 948196.

CONTATTI

Al Gallione Via Scerèe, 13, 21020 Bodio Lomnago
T: 0332 948196

Sito | Facebook | Instagram

4 Ottobre 2025
di

