Al Gallione l’autunno si celebra con le tagliatelle ai porcini
Il ristorante Al Gallione inaugura l’autunno con i “Giovedì al profumo di funghi”: ogni settimana un menu fisso a 35€ con tagliatelle ai porcini come piatto principe, antipasto e dessert sempre diversi, vino e caffè inclusi
09 Ottobre 2025
Dopo il successo del primo appuntamento, il Ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago rinnova l’invito ai suoi giovedì d’autunno. Il profumo dei porcini torna protagonista di un menu a prezzo fisso che unisce tradizione e convivialità, accompagnato dall’atmosfera calda e accogliente che rende speciale ogni incontro. Un’occasione per ritrovarsi attorno alla tavola e celebrare i sapori di stagione.
Per tutti i giovedì del mese (9, 16, 23 e 30 ottobre), la cucina propone un menu a prezzo fisso dedicato a chi ama la stagione dei funghi e le atmosfere più calde e raccolte che accompagnano l’inizio dell’autunno.
Un menu che ha il sapore della stagione
Il cuore del percorso è la tagliatella ai funghi porcini, piatto simbolo delle serate. Accanto, ogni settimana, lo chef proporrà un antipasto e un dessert diversi, per offrire agli ospiti un’esperienza che cambia e sorprende a ogni appuntamento.
Il menu comprende sempre un calice di vino, acqua, caffè e coperto inclusi, per una formula completa e senza pensieri a 35 euro a persona. Non mancano l’opzione vegetariana e il menu bambini (15 euro), a conferma dell’attenzione del Gallione alle diverse esigenze.
L’esperienza da vivere
Il ristorante, immerso nel verde, si presta perfettamente a queste serate: il profumo dei funghi, la cucina che valorizza prodotti locali e stagionali, il ritmo lento di un giovedì sera che diventa occasione per concedersi una cena speciale senza aspettare il weekend.
È un invito non solo a mangiare bene, ma a vivere un momento che porta dentro l’atmosfera autunnale, quella che profuma di legna, bosco e tradizione, con la possibilità di scoprire ogni settimana nuove combinazioni tra sapori e materie prime.
Prenotazioni e contatti
Per assicurarti un posto, basta una telefonata: 0332 948196.
Al Gallione Via Scerèe, 13, 21020 Bodio Lomnago
T: 0332 948196