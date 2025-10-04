Al Gallione l’autunno si celebra con le tagliatelle ai porcini

Il ristorante Al Gallione inaugura l’autunno con i “Giovedì al profumo di funghi”: ogni settimana un menu fisso a 35€ con tagliatelle ai porcini come piatto principe, antipasto e dessert sempre diversi, vino e caffè inclusi

Dopo il successo del primo appuntamento, il Ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago rinnova l’invito ai suoi giovedì d’autunno. Il profumo dei porcini torna protagonista di un menu a prezzo fisso che unisce tradizione e convivialità, accompagnato dall’atmosfera calda e accogliente che rende speciale ogni incontro. Un’occasione per ritrovarsi attorno alla tavola e celebrare i sapori di stagione.

Per tutti i giovedì del mese (9, 16, 23 e 30 ottobre), la cucina propone un menu a prezzo fisso dedicato a chi ama la stagione dei funghi e le atmosfere più calde e raccolte che accompagnano l’inizio dell’autunno.

Un menu che ha il sapore della stagione

Il cuore del percorso è la tagliatella ai funghi porcini, piatto simbolo delle serate. Accanto, ogni settimana, lo chef proporrà un antipasto e un dessert diversi, per offrire agli ospiti un’esperienza che cambia e sorprende a ogni appuntamento.

Il menu comprende sempre un calice di vino, acqua, caffè e coperto inclusi, per una formula completa e senza pensieri a 35 euro a persona. Non mancano l’opzione vegetariana e il menu bambini (15 euro), a conferma dell’attenzione del Gallione alle diverse esigenze.

L’esperienza da vivere

Il ristorante, immerso nel verde, si presta perfettamente a queste serate: il profumo dei funghi, la cucina che valorizza prodotti locali e stagionali, il ritmo lento di un giovedì sera che diventa occasione per concedersi una cena speciale senza aspettare il weekend.

È un invito non solo a mangiare bene, ma a vivere un momento che porta dentro l’atmosfera autunnale, quella che profuma di legna, bosco e tradizione, con la possibilità di scoprire ogni settimana nuove combinazioni tra sapori e materie prime.

Scopri il menù di giovedì 2 ottobre

Scopri il menù di giovedì 9 ottobre

Prenotazioni e contatti

Per assicurarti un posto, basta una telefonata: 0332 948196.

CONTATTI

Al Gallione Via Scerèe, 13, 21020 Bodio Lomnago

T: 0332 948196

Sito | Facebook | Instagram