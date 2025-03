A Malnate una giornata di letture per ricordare Gianni Rodari

L’appuntamento con“Filastrocche in cielo e in terra… e in pace e in guerra” è per sabato 5 aprile al centro sociale “Lena Lazzari”

Sabato 5 aprile alle ore 17 al centro sociale ricreativo culturale “Lena Lazzari” di Malnate si terrà l’evento: “Filastrocche in cielo e in terra… e in pace e in guerra”, un pomeriggio dedicato alla lettura e all’ascolto delle poesie e filastrocche di Gianni Rodari, scrittore pedagogista e poeta italiano, nato a Omegna e vissuto tra la provincia di Varese e Milano

L’evento sarà a ingresso libero e vedrà la partecipazione di: Simona Glassiani che ripercorrerà la vita di Gianni Rodari le cui opere hanno lasciato un’impronta profonda nell’infanzia di tutti noi e hanno permesso di comprendere in modo più efficace le dinamiche di apprendimento legate al mondo dei bambini.

Avremo poi l’intervento di Antonio Ballerio, attore, doppiatore e regista italiano, che con un’attenta lettura delle filastrocche ci porterà nel mondo fantastico di Rodari, mettendone in luce l’enorme attualità che ancora oggi le sue parole assumono; questo momento sarà accompagnato dall’associazione ImmaginArte che, con un quartetto di violoncelli, darà una rilettura musicale alle poesie e filastrocche.

L’evento sarà poi arricchito dalla presenza del Professore Giuliano Tessera che condurrà la serata.

«Organizzare occasioni come questa è fondamentale – sottolinea l’Assessora alle Culture Maria Croci -. Grazie a grandi figure del passato, possiamo riflettere su temi di straordinaria attualità, come violenze, distruzioni e guerre, ma attraverso una chiave di lettura piacevole e al contempo profondamente significativa. Vi invito a partecipare a questo evento speciale, nato dalla passione e dall’ impegno di molte persone che hanno dedicato il proprio tempo per costruire insieme una comunità migliore e più consapevole».