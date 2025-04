Varese celebra il centenario di Giancarlo Sangregorio con la mostra “Impronte”

La città di Varese rende omaggio a Giancarlo Sangregorio (1925-2013) in occasione del centenario della sua nascita con la mostra “Impronte“, un’esposizione che ripercorre il percorso artistico dello scultore. L’evento si terrà presso Sala Veratti dal 6 al 27 aprile 2025, con inaugurazione prevista per domenica 6 aprile alle ore 11. Parallelamente, due sculture saranno esposte presso Base Blu in Corso Matteotti dal 5 al 27 aprile.

Curata da Debora Ferrari, la mostra si inserisce nel più ampio progetto “Giancarlo Sangregorio (1925-2025) 100 ANNI la pietra il legno i luoghi”, coordinato da Lorella Giudici e Francesca Marcellini. Il programma, promosso dalla Fondazione Sangregorio, verrà ufficialmente presentato il 7 aprile con una conferenza alle Gallerie d’Italia a Milano. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Lombardia, del Comune di Milano e della collaborazione di prestigiose istituzioni culturali come la Pinacoteca di Brera, Palazzo Citterio e il Museo MA*GA di Gallarate.

Il titolo “Impronte” richiama il segno profondo lasciato da Sangregorio nella scultura contemporanea e il suo costante dialogo con la materia. Le opere in mostra offrono una panoramica sulla sua ricerca artistica, che spazia dalla pietra e il legno fino alla sperimentazione con cellulosa, ceramica e fusioni. “Le impronte raccontano uno degli aspetti più interessanti e profondi della sua ricerca, poiché coniugano natura, scultura e forma in pochi millimetri di spessore”, spiegano le curatrici.

Un percorso diffuso tra Lombardia e Piemonte

Il progetto del centenario si sviluppa in un ampio itinerario espositivo che coinvolge diverse località della Lombardia e del Piemonte, tra cui Sesto Calende, Angera, Ispra, Arona e la Valle Vigezzo, dove un nucleo di opere ha dato vita al “Giardino di Montagna”. “Oggi, a cento anni dalla nascita dell’artista, l’esposizione diffusa delle sue opere transita anche da Varese, offrendo un’opportunità per rinnovare il dialogo con il suo linguaggio scultoreo”, sottolinea l’assessore alla Cultura di Varese, Enzo Laforgia.

Oltre alla mostra, il centenario sarà arricchito da una serie di eventi e approfondimenti sul territorio: 7 aprile conferenza stampa alle Gallerie d’Italia e apertura delle sedi milanesi del progetto; 10 aprile presentazione della figura di Sangregorio e del programma presso Materia (Varesenews) a Castronno; 12 e 13 aprile visite guidate alle mostre di Sangregorio a Palazzo Tornielli di Ameno e al Museo Archeologico di Angera; 19 aprile evento speciale per celebrare il compleanno dell’artista; 26 aprile Esposizione all’Atelier Capricorno di Cocquio Trevisago, con una dimostrazione dal vivo di stampa con il torchio.

Per l’occasione sarà disponibile una plaquette in edizione limitata edita da TraRari TIPI. L’iniziativa si propone di celebrare l’eredità artistica di Sangregorio, mantenendo viva la sua ricerca e il suo dialogo con la materia.

Sala Veratti, Varese Date: 6 – 27 aprile 2025, ingresso libero.

Inaugurazione domenica 6 aprile ore 11

Orari: venerdì 15-18.30; sabato 10-30-12.30// 15-18.30; domenica 15-18.30.

Apertura in settimana per scuole e gruppi (minimo 6 persone) scrivendo a culturalbrokers@gmail.com almeno 3 giorni prima.

Curatela mostra: Debora Ferrari