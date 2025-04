Rap di Varese a confronto: Marco Male e Time Travelers in un talk show musicale a Materia

Il 4 aprile nel nuovo spazio libero VareseNews, il rapper Marco Male e il duo Time Travelers si esibiranno in un talk show dal vivo, alternando performance e riflessioni sul mondo del rap e dell’Hip-Hop

Venerdì 4 aprile alle 21.00, Materia Spazio Libero (Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno) ospiterà un evento unico dedicato alla scena musicale rap di Varese. Marco Male e il duo Time Travelers, si confronteranno in un talk show dal vivo, offrendo al pubblico una serata all’insegna della musica e delle riflessioni.

Marco Male, con il suo flow pulito e introspettivo, e i Time Travelers, che fondono l’Hip-Hop old school con le sonorità del sassofono, si esibiranno alternando domande, risposte e brani inediti.

Il talk show sarà un’occasione per riflettere sul presente e sul futuro del rap a Varese, con uno spazio per interagire direttamente con gli artisti e ascoltare il loro punto di vista sull’evoluzione del genere musicale, dalle radici old school alle influenze più moderne.

Ingresso libero.

