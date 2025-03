“Pierino e il Libro”: a Cazzago Brabbia un omaggio teatrale a Enrico Ruggeri (ma non solo)

Dopo il sold out della prima data del 29 marzo, lo spettacolo “Pierino e il Libro – Tributo a Enrico Ruggeri, ma non solo” torna in scena domenica 6 aprile alle ore 17.00 presso il Teatro dell’Oratorio di Cazzago Brabbia e Inarzo, in Piazza Libertà 1.

La rappresentazione si presenta come un viaggio emotivo e formativo, raccontando la storia di un bambino che cresce e affronta un percorso di consapevolezza. Un viaggio simbolico che si snoda tra convinzioni e convenzioni, in cui l’esperienza, rappresentata dal “Libro”, si trasforma col tempo, diventando una filigrana intangibile di ben altro genere: il bagaglio della vita.

Protagonista dello spettacolo è Riccardo Guidotti nel ruolo di Pierino, accompagnato da un “simpatico volume” nei panni del Libro. Il coro “Sing It Out” darà voce alle emozioni della narrazione, mentre Roberta Simonetta e Rocco Zanardi interpreteranno le misteriose figure che popolano il racconto.

Elemento di particolare rilievo è la voce narrante fuori campo, pre-registrata e mixata, che porta la firma inconfondibile di Enrico Ruggeri, a cui lo spettacolo è dedicato in forma di tributo.

La componente musicale, dal vivo, arricchisce ulteriormente l’esperienza teatrale: Giovanni Pallaoro alla chitarra, Pio Benetti al pianoforte, Francesco Inzitari alla tromba, Davide Brambilla alla fisarmonica, Francesca Crosta al violino e Sara Fastame al violoncello.

Il comparto tecnico audio e luci è curato da Paolo Giorgetti e Matteo Catalani.

Data l’alta affluenza registrata, si raccomanda vivamente di prenotare il proprio posto a sedere contattando il numero 342-5817676.