Alan Clark dei Dire Straits a Comerio per l’evento Performing Arts

Ore 18.30 – Teatro per grandi e piccini Si parte con “Il Gigante Sgniffe Sgnaffe”, spettacolo di cantastorie con sagome e musica dal vivo, ideato da Salvatore Fiorini (autore e regista) e Gianni Parodi , con i disegni di Mauro Chiesa . Una proposta pensata per le famiglie, ricca di fantasia e coinvolgimento.

Ore 21.00 – Demian Dorelli Trio (UK)

Il pianista Demian Dorelli, accompagnato da Elisa Giovangrandi (corno) e Veronica Conti (violoncello), porterà in scena “A Romance of Many Dimensions”, una composizione originale ispirata al libro Flatlands di Edwin Abbott (1884).