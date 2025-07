Musica sotto le stelle: a Maccagno con Pino e Veddasca sabato 19 luglio il concerto della Musica Cittadina di Luino

Una serata di grande musica è in programma per sabato 19 luglio 2025 alle ore 21.00 nella suggestiva cornice di piazza Italia a Maccagno, dove si esibirà la Musica Cittadina di Luino diretta dal maestro Francesco Iannelli.

L’evento, a ingresso libero, è organizzato con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, a testimonianza del forte legame tra cultura, territorio e tradizione musicale. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso l’Auditorium di Maccagno, garantendo comunque la realizzazione della serata.

La Musica Cittadina di Luino, storica formazione bandistica del territorio, proporrà un repertorio ricco e variegato, capace di coinvolgere il pubblico con brani di grande impatto emotivo, alternando classici del repertorio bandistico a trascrizioni moderne. Un’occasione per ritrovarsi in piazza, tra note e atmosfere estive, in un contesto affascinante affacciato sul lago.

L’appuntamento è aperto a tutti, residenti e turisti, per un sabato sera da trascorrere all’insegna della musica dal vivo, della condivisione e della bellezza dei luoghi. Una manifestazione che conferma l’impegno delle realtà musicali locali nel valorizzare la cultura bandistica, promuovendo momenti di aggregazione e arricchimento collettivo.