Al via la seconda edizione delle Borducan Jazz Nights: cinque giovedì d’estate tra musica, cocktail e atmosfera retrò

Il sole splende, la terrazza è pronta e il mese di luglio è alle porte: è il momento perfetto per immergersi nella magia delle Borducan Jazz Nights, che tornano per la loro seconda edizione dopo il grande successo dello scorso anno.

Un appuntamento imperdibile sul Sacro Monte

Confermata la formula vincente e la collaborazione con Mauro L. Porro, musicista straordinario e compagno di viaggio delle serate più speciali del Borducan da ben otto anni. La sua energia e il suo genio musicale danno vita a un’esperienza coinvolgente, a tratti travolgente, che accompagna l’aperitivo con eleganza e passione.

Il format è semplice e curato nei minimi dettagli: ogni giovedì di luglio, a partire dalle ore 18.30, cinque appuntamenti con cinque quartetti differenti, ognuno con una proposta musicale unica. Un modo originale per vivere l’aperitivo, tra cocktail speciali, piatti caldi e musica dal vivo in una delle location più suggestive del territorio.

Cosa include il biglietto

Acquistando il biglietto al costo di 38 euro a persona, si accede a una serata completa che comprende:

– aperitivo della casa con ricchi stuzzichini preparati dagli chef Simone e Rashi

– un cocktail a scelta dalla speciale lista dedicata, con protagonisti gli iconici Elixir del Borducan

– un piatto caldo per completare l’esperienza gastronomica

– la musica dal vivo dei musicisti selezionati da Mauro Porro

Gli aperitivi si svolgono in terrazza, nella sala del camino e nella sala circolare. L’assegnazione dei tavoli avverrà in base all’ordine di acquisto del biglietto, eventuali richieste particolari possono essere inserite nelle note dell’ordine e saranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità.

Il calendario dei concerti

Ecco il programma dettagliato delle serate:

Giovedì 3 luglio – MPS QUARTET

Martino Pellegrini (violino), Mauro L. Porro (pianoforte), Yuri Biscaro (chitarra), Marco Rottoli (contrabbasso)

Giovedì 10 luglio – To Martha Tilton with Love

Marcella Malacrida (voce), Arturo Garra (clarinetto), Martino Vercesi (chitarra), Marco Rottoli (contrabbasso)

Giovedì 17 luglio – Soprano Summit

Francesco Licitra (sax soprano), Alfredo Ferrario (clarinetto), Sandro Di Pisa (chitarra), Roberto Piccolo (contrabbasso)

Giovedì 24 luglio – The Big Four Legacy

Pasquale Gravela (tromba), Mauro L. Porro (sax soprano), Yuri Biscaro (chitarra), Jimmy Straniero (contrabbasso)

Giovedì 31 luglio – Billie & The Prez

Andrea Peschiera (voce), Lorenzo Baldasso (sax tenore), Martino Vercesi (chitarra), Guido Bianchini (contrabbasso)

Informazioni pratiche

L’inizio degli aperitivi e della musica è fissato alle 18.30; è consigliato arrivare con un po’ di anticipo anche per facilitare la ricerca del parcheggio. Le aree suggerite per la sosta sono Piazzale Pogliaghi, Via Sommaruga e Via Monte Tre Croci.

Per acquistare il biglietto e vivere un’esperienza estiva che unisce gusto, atmosfera e grande musica, basta scegliere la serata preferita e prenotare per tempo: i posti sono limitati (ma le emozioni garantite).

Contatti

Hotel Al Borducan

via Beata Caterina Moriggi 43, 21100 – Varese (VA)

T: +39 0332 220567

@: info@borducan.com

Sito |Facebook | Instagram