Le aventure di Pirù Pirù in scena ad Albizzate per la rassegna Che Spettacolo!

Partecipazione gratuita venerdì 18 luglio alle 20.45 per lo spettacolo di burattini della compagnia Walter Broggini in scena in piazza San Marco a Valdarno

Pirù Pirù è lo spettacolo a ingresso gratuito in scena venerdì 18 luglio alle 20.45 in Piazza San Marco, nella frazione di Valdarno ad Albizzate, per il secondo appuntamento della stagione con la rassegna di teatro per famiglie Che Spettacolo!

Si tratta di uno spettacolo di burattini a guanto “in baracca” con cui la compagnia Walter Broggini ha già vinto numerosi premi e conta repliche in mezza Europa.

Pirù Pirù è il primo spettacolo di teatro classico dei burattini messo in scena dalla Compagnia ed il primo in cui compare il personaggio Pirù, burattino dalla testa di legno, ispirato alle più importanti maschere della tradizione italiana ed europea. Svelto, eloquente, energico e risoluto, Pirù riceve in sogno la visita dalla Morte, che si è invaghita di lui e vuole portarlo via con sè.

Pirù riesce a sfuggirle, ma per una serie di sfortunate e comiche coincidenze, la Morte finisce per rapire la moglie di Pirù, Elvira. Pirù viene ingiustamente accusato della sparizione della moglie, arrestato e condannato, ma riesce a fuggire dal carcere grazie ad un patto stretto proprio con la Morte. Quando quest’ultima ritorna per esigere che Pirù mantenga le promesse, egli rifiuta e tra i due si ingaggia una furibonda lotta che porterà infine alla vittoria di Pirù e alla liberazione di Elvira.

La rassegna Che Spettacolo è promossa dall’Amministrazione comunale di Albizzate e curata dalla compagnia l’Arca di Noe. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20:45 e saranno ad ingresso gratuito, con consigliata la partecipazione a partire dai 3 anni.

In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno nella Sala Piotti, sempre presso l’Area Feste di Piazza IV Novembre.

Un’occasione perfetta per vivere in famiglia la bellezza del teatro all’aperto, scoprire il mondo dei burattini, delle storie fantastiche e dell’arte di strada, sotto le stelle dell’estate albizzatese.

Per informazioni scrivere al 351 375 1758 oppure arcadinoeteatro@gmail.com.