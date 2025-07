Il suono dell’anima: a Varese torna il Gospel&Soul Festival con workshop e concerti

Torna il Varese Gospel&Soul Festival per la sua 26esima edizione, e lo fa con un fine settimana ricco di eventi, musica e spiritualità. Sabato 19 e domenica 20 luglio 2025, la città accoglie artisti italiani e internazionali grazie all’organizzazione di Solevoci e al patrocinio del Comune di Varese.

Protagonisti assoluti della rassegna saranno Bazil Meade, fondatore del London Community Gospel Choir, e la cantante soul Stephanie Sounds, ospiti in concerto con il Greensleeves Gospel Choir.

Sabato tra formazione e grande spettacolo

La giornata di sabato 19 luglio si apre con un workshop gospel dalle 9:30 alle 16:30 presso la Sala Montanari (via dei Bersaglieri 1, Varese). A guidarlo saranno proprio Bazil Meade e Stephanie Sounds: i partecipanti avranno l’occasione di lavorare su alcuni brani che interpreteranno poi durante il concerto serale (QUI PER ISCRIVERSI).

Alle 21, infatti, il palco del Teatro di Varese ospiterà uno dei momenti più attesi del festival: il concerto del Greensleeves Gospel Choir, con la partecipazione dei due ospiti internazionali, del Gospel Lab e dei partecipanti al workshop (QUI I BIGLIETTI).

Domenica tra musica e liturgia

Domenica 20 luglio alle 11:30, il festival rinnova la sua dimensione spirituale con la Santa Messa Gospel presso la Basilica di San Vittore a Varese. Anche in questa occasione si esibiranno il Greensleeves Gospel Choir, Bazil Meade e Stephanie Sounds, regalando ai fedeli un momento intenso di condivisione musicale e religiosa.

Un festival punto di riferimento nazionale

Nato nel 1999, il Varese Gospel&Soul Festival è oggi uno degli appuntamenti più significativi in Italia per chi ama il gospel e il soul. L’obiettivo è creare un’occasione di scambio culturale tra cori e artisti, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza musicale profonda e partecipata.

Ad organizzare è Solevoci, un’associazione culturale di promozione sociale dedicata alla valorizzazione della musica corale pop. Attraverso progetti educativi, festival e iniziative sociali, Solevoci promuove la crescita personale e la coesione comunitaria, offrendo esperienze musicali uniche e formative per tutte le età.

L’appuntamento mensile di Solevoci a Materia

Solevoci è anche l’associazione che organizza “Dove si Canta“, la serata di coro improvvisato a Materia a castronno aperta a tutti. Per partecipare non è infatti necessaria nessuna conoscenza musicale tecnica, ma solo tanta voglia di cantare e di divertirsi. Il format proposto dall’associazione varesina sta spopolando da diversi mesi a Milano e da giugno, a cadenza mensile, ha trovato anche nello spazio libero di Varesenews (Spazio Materia, Castronno via confalonieri 5) l’occasione di raggiungere e raggruppare cantanti, amatori e non, della nostra provincia e dei territori vicini. Si tratta del fenomeno del momento capace di coinvolgere tutti (QUI L’ULTIMA SERATA).

Chi è Bazil Meade

Nato a Montserrat, Bazil Meade è il carismatico fondatore e leader del London Community Gospel Choir (LCGC), ensemble vocale di spicco in Europa. Trasferitosi in Inghilterra da giovane e guidato dalla sua mentore spirituale e musicale, ha unito fede e musica, fondando l’LCGC per ispirare il pubblico con il gospel. Con una vasta schiera di fan globali, Bazil e il suo coro hanno collaborato con artisti di fama mondiale come Madonna e Paul McCartney, distinguendosi per la loro versatilità nel fornire voci soul per eventi e registrazioni di alto livello. Oltre al coro, Bazil conduce workshop vocali internazionali e si esibisce nel suo spettacolo “Bazil Meade Experience”. Autore della sua biografia, nel 2018 ha ricevuto l’MBE per il suo contributo alla musica gospel. Bazil Meade è una figura centrale e influente nel panorama del gospel britannico.

Chi è Stephanie Sounds

Nata nel 1984 e figlia di Bazil Meade MBE, Stephanie ha iniziato a cantare giovanissima, unendosi al London Community Gospel Choir (LCGC) all’età di 7 anni e andando in tournée a 9. Adolescente, ha scoperto la passione per la scrittura di canzoni e l’arrangiamento vocale, esibendosi con la sua band. Con oltre vent’anni di esperienza come corista per artisti di fama internazionale come Celine Dion e Florence and The Machine, ha anche collaborato in tournée con i Faithless. Nel 2017 ha pubblicato il suo album di debutto, ‘Much Better’. Attualmente, Stephanie sta ampliando la sua carriera nel benessere, praticando la Terapia del Suono e guidando Cerchi di Donne, con un focus sull’amore per sé stessi e la salute mentale, unendo musica e benessere. La sua nuova EP, ‘SUNRISE’, è prevista per questa primavera.