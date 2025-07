A Crosio della Valle una serata di cinema sotto le stelle con Aladdin

L’appuntamento con la serata a ingresso gratuito è per venerdì 18 luglio

Venerdì 18 luglio, alle 21, il Comune di Crosio della Valle invita grandi e piccoli a una proiezione speciale nel campo da basket di via IV Novembre 30, dietro il Municipio.

Sarà il film Disney Aladdin – nella versione live action dell’amatissimo classico – a trasformare lo spazio all’aperto in una fiaba in movimento. Tra avventure nel deserto, palazzi incantati e un genio brillante, il pubblico sarà accompagnato nel regno immaginario di Agrabah, seguendo il viaggio di un giovane dal cuore puro, una principessa decisa e una lampada capace di cambiare il destino, da cui ne esce fuori nientemeno che Will Smith.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è organizzata dal Comune con la collaborazione di APS Pro Crosio, a cui va il ringraziamento per l’impegno nella vita culturale e sociale del paese. Durante la serata sarà disponibile un punto ristoro con bar, zucchero filato e popcorn.