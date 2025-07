La magia del barocco risuona nella Collegiata di Brezzo di Bedero

Sabato 19 luglio 2025, alle 21, la Collegiata di San Vittore a Brezzo di Bedero accoglierà il terzo appuntamento della 51ª Stagione Musicale della Canonica.

Protagonista della serata sarà l’ensemble La Magnifica Comunità, formazione di spicco nel panorama internazionale della musica antica, diretta dal violinista Enrico Casazza. Il concerto si configura come un omaggio alla grande tradizione barocca, con un programma raffinato che propone capolavori del Sei e Settecento eseguiti secondo criteri filologici.

L’appuntamento musicale si inserisce nella rassegna “Nuovi Orizzonti Sonori”, un ciclo di eventi che intende valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della Canonica attraverso la musica. Grazie al contributo del Comune di Brezzo di Bedero, alla collaborazione dell’Associazione Casa Paolo, al sostegno di Grand Luino e al patrocinio della Fondazione Comunitaria del Varesotto, la serata sarà ad ingresso libero, offrendo così al pubblico un’occasione preziosa per lasciarsi coinvolgere dalla bellezza della musica d’epoca in una cornice di grande suggestione.

Il programma proposto da La Magnifica Comunità è un itinerario sonoro che attraversa alcune delle pagine più brillanti del repertorio barocco: dalla Ciaccona di Tarquinio Merula alla celebre “Follia” di Antonio Vivaldi, passando per le eleganti architetture musicali di Veracini, Händel, Johann Christian Bach e Giuseppe Tartini. Virtuosismo, lirismo e invenzione si fondono in una proposta artistica che coniuga rigore stilistico e intensità espressiva.

Fondata nel 1990, La Magnifica Comunità si è affermata negli anni come una delle realtà più autorevoli nell’ambito della musica antica. Il gruppo, che si presenta in formazione cameristica con strumenti originali, si distingue per l’approfondimento continuo della prassi esecutiva storica e per una costante attività concertistica nei principali teatri e festival internazionali. Sotto la guida di Enrico Casazza, l’ensemble ha collaborato con artisti di fama mondiale e ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue incisioni, tra cui il prestigioso “Choc de la Musique” e le cinque stelle della rivista Diapason.

A Brezzo di Bedero si esibiranno Enrico Casazza (violino e concertatore), Isabella Longo (violino), Daniele Bogni (violoncello), Luca Oberati (clavicembalo) e Mauro Pinciaroli (liuto). Il programma musicale spazierà da Merula a Tartini, offrendo una panoramica avvincente dell’estro barocco, in una serata che si preannuncia memorabile per tutti gli amanti della musica classica.