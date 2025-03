“Heart of Gaza” i disegni dei bambini raccontano a Besozzo la strage mediorientale

Il 5 e 6 aprile 2025, la Sala Mostre del Comune di Besozzo ospiterà HeART of Gaza – Arte dei bambini dal Genocidio, una toccante mostra itinerante organizzata in collaborazione con il Circolo il Farina, che raccoglie i disegni dei bambini della Striscia di Gaza testimoniando le difficoltà e i sogni di un’infanzia rubata.

Un progetto nato da uno scambio di messaggi su WhatsApp tra Féile Butler in Irlanda e Mohammed Timraz a Deir Al Balah, nel cuore di Gaza.

Da questa amicizia è germogliato un progetto artistico che, utilizzando il linguaggio universale dell’arte, è capace di portare all’attenzione del mondo la realtà quotidiana dei più

vulnerabili, i bambini.

Mohammed sostiene la sua comunità a Deir Al Balah attraverso diverse iniziative di solidarietà e proprio lì ha creato la “Tenda degli Artisti”, uno spazio sicuro dove da oltre un

anno i bambini, che vivono una catastrofe sociale, umanitaria e sanitaria che ha devastato le loro vite, possono esprimersi attraverso attività artistiche ritrovando la gioia dell’infanzia.

Molti hanno perso la propria casa, sono stati sfollati più volte e hanno dovuto abbandonare tutto ciò che conoscevano. Alcuni, tragicamente, non ci sono più. Tutti, però, condividono un’altra perdita: quella del diritto all’istruzione. È in questo contesto che sono nati i disegni esposti nella mostra, testimonianze commoventi di una quotidianità segnata da traumi, speranze e resistenza.

«Il medioriente può sembrare lontano – commenta l’Assessore alla cultura Silvia Sartorio – Ma non è questione di geografia. In medioriente è l’umanità stessa che viene ferita, la stessa umanità di cui facciamo parte. Decine di migliaia di morti civili nei bombardamenti non possono essere accettati, rimanere indifferenti ora significa essere disposti a rivedere ancora le stesse scene in un futuro magari breve, magari vicino. Questa mostra è un appello a rimanere umani».

L’inaugurazione sarà sabato 5 aprile alle 17.30 in Sala Mostre con presentazione di Michela Focchi curatrice della mostra, Filippo Bianchetti del Comitato Varesino per la Palestina e l’associazione Gaza FREEstyle, e il concerto dei CIURMANEMICA, il nuovo progetto musicale dei Fraser a cui seguirà un aperitivo per tutti.

I fondi raccolti andranno a sostenere le attività di Heart of Gaza L’arte dei bambini di Gaza.

La mostra sarà visitabile il 5 aprile dalle 11.00 alle 24.00 e il 6 aprile dalle 14.00 alle 18.00. Sarà presente il banchetto di GazaFreeStyle con autoproduzioni e gadget a sostegno della campagna SOSGaza e del popolo Palestinese. L’ingresso è gratuito. Per informazioni biblioteca@comune.besozzo.va.it