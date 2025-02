A Varese arriva il torneo di scacchi, il Gran Prix AAN ZEE 2025

La città di Varese si prepara ad ospitare la terza tappa del Gran Prix AAN ZEE 2025, prestigioso torneo scacchistico che si svolgerà il 5 e 6 aprile presso il Salone Estense del Comune di Varese. Dopo la prima tappa tenutasi a Vigevano l’8 e 9 febbraio, l’evento approda a Varese come una delle principali sedi della competizione.

Il torneo, organizzato dall’Associazione Scacchistica Vigevanese, ha già visto la partecipazione di 77 scacchisti nella prima fase, tra cui giocatori con un ELO superiore a 2000. La scelta di Varese come una delle città ospitanti rappresenta un’importante opportunità per promuovere il gioco degli scacchi sul territorio, in particolare tra i più giovani.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente interesse per gli scacchi e mira a rilanciare questo sport a livello locale. La partecipazione all’evento sarà un’occasione unica per appassionati e curiosi, offrendo un ambiente di competizione stimolante e di alto livello.

Maggiori informazioni sul torneo e sulle modalità di partecipazione saranno disponibili nei prossimi aggiornamenti.