Scrivere a mano nell’era digitale: a Luino esperti e scuole a confronto

Un’intera giornata tra laboratori per le scuole, formazione docenti e una conferenza aperta a tutti per riflettere sul ruolo della scrittura a mano nell’educazione e nello sviluppo delle conoscenze

In un mondo dove le tastiere e i touchscreen hanno sostituito la penna, la scrittura a mano corsiva torna protagonista a Luino con una giornata interamente dedicata alla grafologia. Venerdì 17 aprile, a Palazzo Verbania, si tiene la conferenza La scrittura a mano corsiva, patrimonio da non perdere, affiancata da laboratori per studenti e percorsi formativi per insegnanti, in un progetto che coinvolge anche i comuni limitrofi.

Alla conferenza, in programma alle 16.00, interverranno il presidente dell’Associazione grafologica italiana Guglielmo Incerti Caselli e il grafologo Antonello Pizzi. L’incontro affronta una domanda: cosa significa oggi non scrivere più a mano e quali conseguenze comporta, soprattutto nelle nuove generazioni? La partecipazione è gratuita.

La giornata si apre però già al mattino con i Laboratori per la giornata della scrittura, rivolti alle scuole dell’infanzia e primarie del territorio. Le attività coinvolgono l’Istituto comprensivo statale “Bernardino Luini” e l’Istituto comprensivo di Germignaga, con iniziative tra Maccagno con Pino e Veddasca, Castelveccana e Brezzo di Bedero.

La dirigente scolastica dell’Istituto “Bernardino Luini” Eliana Frigerio e il consigliere della Fondazione comunitaria del Varesotto Pierfrancesco Buchi hanno proposto anche un percorso di formazione rivolto ai docenti finanziato dalla Fondazione comunitaria del Varesotto. Il titolo del corso è Scrivere bene per pensare meglio: percorsi educativi per la scrittura manuale nella scuola primaria.

«Senza la scrittura a mano, si perde una parte di conoscenza»

In un contesto scolastico sempre più digitalizzato, il progetto punta a contrastare le difficoltà diffuse nella scrittura manuale: grafia poco leggibile, affaticamento, postura scorretta e scarsa autonomia.

Gli obiettivi sono chiari: migliorare leggibilità e fluidità della scrittura, favorire un corretto gesto grafico e promuovere una postura consapevole e una corretta impugnatura.

«I ragazzi – sottolineano gli organizzatori – sono molto motivati nell’utilizzo del computer ma, senza il gesto grafico, si rischia di perdere una parte fondamentale della nostra conoscenza. Il coinvolgimento del personale docente e delle famiglie diventa fondamentale per insistere sull’ importanza della scrittura a mano, uno dei mezzi più potenti per l’apprendimento, e sensibilizzare sempre di più coloro che frequentano l’ambito scolastico».

Un progetto culturale che coinvolge il territorio

Promosso dall’Associazione grafologica italiana in collaborazione con l’Associazione culturale “Le Sempiterne”, presieduta da Simona Fontana, il progetto è giunto alla terza edizione. Fin dalla prima edizione del 2024 ha ottenuto il sostegno di Regione Lombardia, anche grazie all’impegno dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso. Il coordinamento dei laboratori è affidato a Roberto Sculati.

Palazzo Verbania e l’Archivio Sereni

L’iniziativa valorizza anche Palazzo Verbania, edificio simbolo della città che ospita l’archivio dedicato a Vittorio Sereni e Piero Chiara. Proprio qui si terrà anche il primo incontro del corso per insegnanti. Il progetto prosegue martedì 21 aprile alle 11:00 con l’apertura gratuita al pubblico dell’Archivio Sereni.

Il progetto si svolge con il patrocinio della Città di Luino e di numerosi enti e associazioni del territorio, tra cui la Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino e Valli, il Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano, il Lions Club Luino e il Kiwanis Club E-Club Voyager.