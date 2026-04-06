Torna la Liuc Run, appuntamento il 19 aprile a Castellanza

L’appuntamento è per domenica 19 aprile.Accanto alla competizione agonistica spazio anche alla prova non competitiva e alla Family Run per coinvolgere sportivi di tutte le età

Torna a Castellanza la Liuc Run, seconda tappa del circuito Running People, in programma il prossimo 19 aprile. Dopo il successo della prova inaugurale a Busto Arsizio con la 2Cities4Run, il calendario podistico prosegue con un appuntamento che unisce sport, università e territorio.

La gara, inserita anche nel calendario nazionale Fidal, partirà dall’ingresso dell’Università LIUC in corso Matteotti e si concluderà alla Soevis Arena.

Il tracciato di 9,9 chilometri è noto per essere veloce e scorrevole, caratteristiche che lo rendono particolarmente apprezzato dagli atleti. Lo scorso anno a imporsi furono Carlo Luciano Bedin e Ilaria Menatti, con tempi di riferimento rispettivamente di 29’56” e 37’11”.

Accanto alla gara competitiva è prevista anche una prova non agonistica sulla stessa distanza, oltre alla Family Run di 5 chilometri, pensata per coinvolgere famiglie e appassionati.

Il circuito Running People non prevede abbonamenti: ci si iscrive alle singole prove. La quota è di 15 euro fino al 16 aprile, mentre nel weekend della gara sarà possibile iscriversi al villaggio gara al costo di 20 euro.

Previste premiazioni per i primi cinque classificati assoluti, sia uomini che donne, e per i vincitori delle diverse categorie.