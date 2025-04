Alla sala VareseVive una mostra su Franco Basaglia

Le Scuole Manfredini, nell’ambito delle iniziative del venticinquesimo anniversario dalla fondazione, propongono la mostra “Illumina il silenzio. Devi accendere un po’ la luce per vedere dietro la pelle – L’eredità di Franco Basaglia”, dedicata alla figura del celebre medico e alla sua rivoluzionaria visione della psichiatria.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’Archivio Basaglia, si svolgerà dal 5 al 13 aprile 2025 nello spazio espositivo I Monelli della Motta – Varese Vive e sarà arricchito da una serie di incontri e approfondimenti sul tema della relazione nella cura e dello sviluppo integrale della persona.

La mostra esplora il messaggio di Basaglia, lo psichiatra che ha trasformato radicalmente l’approccio alla salute mentale in Italia, ponendo al centro del dibattito il valore della libertà e della relazione umana nella cura. Attraverso testimonianze, documenti storici e opere artistiche, l’esposizione invita a riflettere sulla fragilità umana e sul bisogno di un luogo capace di accogliere e accompagnare ogni individuo nel proprio percorso di crescita e realizzazione.

Gli eventi in programma sono una mostra a pannelli sulla figura di Franco Basaglia e una mostra personale “Perché la carezza trattiene” di Matteo Pagani, artista rappresentato dalla Galleria Rubin di Milano, che approfondisce il tema del bisogno dell’altro nella costruzione dell’identità. Nelle opere dell’artista, anche se non affrontano esplicitamente la tematica psichiatrica, si riconoscono alcuni elementi di contatto con l’idea di liberazione e di attenzione al “nascosto”, come il bisogno di tutelare chi è più vulnerabile.

Parallelamente, nell’Aula Magna delle Scuole Manfredini, la mostra “Cura Come” degli studenti della terza Liceo Artistico Manfredini, indirizzo grafica, presenta opere che riflettono sull’importanza della relazione nella cura.

L’evento inaugurale è previsto venerdì 4 aprile alle 21.00 nell’Aula Magna delle Scuole Manfredini, in via Merano 1 a Varese: un incontro aperto al pubblico con la dottoressa Alberta Basaglia, psicologa e responsabile del Servizio Partecipazione Giovanile e Cultura di Pace del Comune di Venezia, e il dottor Cesare Cornaggia, psichiatra e docente presso l’Università di Milano Bicocca.

Per ulteriori informazioni, prenotare visite guidate alle mostre e dettagli sugli eventi, è possibile contattare la segreteria dei licei: 0332830633; liceo@scuolamanfredini.it.