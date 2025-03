Giuseppe Girgenti e gli \"esercizi spirituali contro l\'intelligenza artificiale\" al Premio Chiara

Il filosofo Giuseppe Girgenti, docente all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, presenta il nuovo libro “Umano poco umano”, scritto con Mauro Crippa ed edito da Piemme; con lui dialogherà Domenico Vitali.

Un libro coraggioso, che offre un itinerario della mente che ha per destinazione la sapienza degli antichi. A essa dobbiamo attingere per i nuovi esercizi spirituali, per tentare di scongiurare la progressiva sottrazione di facoltà e abilità all’uomo in favore di apparati tecnologici, algoritmi e reti neurali.

(evento nel Premio Chiara Festival del Racconto 2025: www.premiochiara.it)