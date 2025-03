La meraviglia della vita al buio: alla Soms di Cocquio Trevisago conferenza fotografica sulle Grotte del Campo dei Fiori

La LIPU Varese organizza una conferenza fotografica unica nel suo genere, dedicata a un tema affascinante e piuttosto inedito: la vita nelle grotte del Campo dei Fiori. L’evento, che avrà luogo venerdì 4 aprile 2025 alle ore 18:15 presso il Teatro SOMS di Cocquio Trevisago, offre l’opportunità di scoprire la fauna ipogea che popola uno degli ambienti più misteriosi e inospitali del nostro territorio.

La conferenza si concentrerà sulle grotte nel massiccio del Campo dei Fiori, esplorando l’affascinante ecosistema che si sviluppa al buio, lontano dalla luce del sole. Grazie al supporto di splendide fotografie ipogee, realizzate nell’arco di dieci anni da una squadra di speleologi esperti, i partecipanti potranno scoprire creature straordinarie che abitano questi ambienti estremi.

Il piatto forte della serata sarà, senza dubbio, il protagonista assoluto delle grotte: il Pipistrello. Sovrano incontrastato di queste oscurità, il pipistrello rappresenta un organismo dalle straordinarie capacità di adattamento, tanto da meritarsi un posto d’onore tra le creature più affascinanti della fauna italiana. La Dott.ssa Martina Spada, una delle massime autorità in Lombardia (e oltre) sui pipistrelli, sarà tra i relatori, svelando le strategie adottate da questi animali per sopravvivere in ambienti così complessi e inospitali.

L’incontro offrirà anche l’opportunità di esplorare le strategie di sopravvivenza di altre specie di chirotteri e di comprendere quanto la vita sotterranea sia ricca e vitale, nonostante le difficoltà ambientali. Un’occasione imperdibile per appassionati di natura, famiglie e curiosi di ogni età.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, grandi e piccini, con prenotazione gradita. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la LIPU Varese all’indirizzo email: varese@lipu.it.