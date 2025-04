All’Oasi Lipu della Palude Brabbia la Caccia al tesoro è palustre

Il gioco per famiglie con figli dagli 8 ai 14 anni è in programma domenica 6 aprile. In giornata anche due passegiate alla scoperta del condominio degli aironi e di cnti d’amore

Tre eventi animano la giornata di domenica 6 aprile sui sentieri dell’Oasi Lipu della palude Brabbia, tra passeggiate guidate, inaspettati condomini di aironi e una nuova, divertente Caccia al tesoropalustre.

Di seguito il programma delle iniziative e come partecipare.

IL CONDOMINIO DEGLI AIRONI – ore 9.30

Armati di binocoli i partecipanti guidati dai volontari Lipu potranno inoltrarsi in zona di riserva integrale attraverso una semplice e piacevole passeggiata per osservare l’avifauna che, come il bosco e i prati che ci circondano, si è risvegliata.

Gli eleganti ardeidi, rappresentati in oasi dagli aironi cenerini, sono già indaffarati in “garzaia”, così detti i loro grandi nidi, che ricordano dei condomini animati.

Raggiungeremo la torretta di osservazione che ci riserverà altre sorprese quali bellissimi rapaci come il falco di palude o le più comuni poiane e, perché no, anche le nostre amiche anatidi che hanno modo di sfoggiare le loro livree colorate negli specchi d’acqua.

L’evento è dedicato agli adulti e ai bambini dai 9 anni in su.

La donazione per partecipare è di 6€ adulti, 4€ bambini e soci LIPU,

Durata evento circa 3 ore.

CACCIA AL TESORO PALUSTRE – ore 14.30

Si tratta di una sfida a squadre con prove pratiche, quiz naturalistici e un tesoro da scovare.

Durante il pomeriggio genitori e figli (indicativamente dagli 8 ai 14 anni) si sfideranno per aggiudicarsi il premio finale!

L’attività è insieme un gioco e un percorso che mette alla prova tutta la famiglia sullla base di conoscenze naturalistiche e abilità manuali! Una serie di indizi porteranno alla risoluzione dell’enigma: le famiglie saranno riunite in squadre e ognuno sarà fondamentale per raggiungere il tesoro finale!

E dopo il bottino, una merenda da condividere per concludere insieme e con gusto la giornata

La donazione per partecipare è di 25€ a famiglia, 20€ per soci Lipu. Prenotazione obbligatoria a QUESTO LINK.

Per chi si associa durante l’evento o rinnovi la tessera, l’attività è gratuita (40€ famiglia – 25€ ordinario – 18€ junior).

PASSEGGIATA IN OASI – ore 14.30

Visita guidata lungo i sentieri dell’oasi ad accesso libero.

Armati di binocolo si alzeranno gli occhi per scovare i passeriformi e picidi, osservando la natura che comincia a risvegliarsi. Tra le prime gemme sarà possibile ascoltare i primi “canti d’amore” svelando alcune curiosità e stravaganze del mondo alato.

Infine visita al capanno d’osservazione con le sue varie schermature per osservare meglio gli abitanti della riserva.

L’evento è consigliato agli adulti e ai bambini dai 9 anni in su.

Durata evento circa 2 ore e mezza.

La donazione per partecipare è di 6 euro adulti, 4 euro bambini fino a 14 anni di età e soci LIPU in regola con la tessera.

COME PARTECIPARE

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione a QUESTO LINK.

Si consigliano scarponcini o scarponi – in base al meteo – e binocolo per le passeggiate. Niente cani.

È obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le ore 12 del giorno precedente.

In caso di maltempo gli eventi sono annullati.

Ritrovo: presso il centro visite LIPU in via Patrioti 22 a Inarzo.

Parcheggi: Davanti al centro visite in via Patrioti 22 a Inarzo oppure vicino alla chiesa di Inarzo