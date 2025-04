La storia di “Gino Bartali, eroe silenzioso” in scena a Laveno grazie a Sprintz Running

Il Gigante delle Montagne fa tappa a Laveno Mombello? Proprio così: grazie ad un’iniziativa di ASD SPRInTZ Running Laveno, associazione dilettantistica di podismo attiva dal 2022, il pluripremiato spettacolo teatrale Gino Bartali-eroe silenzioso sbarca sulle rive del Lago Maggiore.

L’appuntamento è per domenica 6 aprile, alle ore 16:00, presso il Cinema Teatro Franciscum (Viale don Ernesto Redaelli, 13 – Laveno Mombello VA). Si tratta del primo evento della Rassegna Teatro e Sport pensata da SPRInTZ per unire pratica sportiva e cultura, proponendo momenti di approfondimento su personaggi, storie ed eventi iconici del panorama sportivo.

Lo spettacolo della Compagnia Teatrale Luna e Gnac, con la bravissima Federica Molteni nel ruolo del Campione toscano e con la regia di Carmen Pellegrinelli, ha già superato dal 2016, anno del debutto, le 300 repliche ed emozionato oltre 30.000 spettatori in Italia, Svizzera, Austria e Francia.

La vicenda, ispirata dal libro “La corsa giusta” di Antonio Ferrara, rappresenta uno spaccato davvero rappresentativo della storia italiana, con il fenomeno del ciclismo, tre volte vincitore del Giro d’Italia e due volte del Tour de France, campione che il Duce voleva come ambasciatore dello sport fascista nel mondo, impegnato anima e corpo nel sostegno ad una rete clandestina che durante la Seconda Guerra Mondiale ha salvato la vita a più di 800 persone.

Il Ginettaccio durante il conflitto sceglie da che parte stare mettendo a disposizione della Resistenza i suoi muscoli e il suo coraggio. Pedala, avanti e indietro tra Firenze e Assisi e fa la staffetta, trasportando nella canna del telaio della sua bici i documenti contraffatti necessari per salvare intere famiglie ebree da quella vergogna che le leggi razziali hanno rappresentato per il nostro paese. Lo spettacolo ripercorre le tappe di questa storia in maniera appassionante e approfondita. Una storia che lo stesso Bartali ha sempre tenuto nascosta, perché “il bene lo si deve fare ma non lo si deve dire, che se lo dici si sciupa”.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Laveno Mombello. Per prenotazioni basta scrivere a sprintzrunninglaveno@gmail.com indicando i nominativi, ingresso adulti 12€, ragazzi fino a 16 anni 8€.

Per informazioni 3930218503 / 3292114876 (telefono o whatsapp).