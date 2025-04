A 100 km/h in una via centrale di Busto Arsizio. Patente ritirata e 500 euro di multa

Andava a 100 all’ora (99 km/h per la precisione) in pieno centro a Busto Arsizio ma per sua sfortuna ha trovato il telelaser sulla sua strada ed è tornato a casa a piedi (patente ritirata) e con 500 euro di multa da pagare.

È accaduto oggi, in pieno giorno, in una strada dove la velocità media è spesso anche inferiore a quella massima. La pattuglia della Polizia Locale ha fermato il frettoloso conducente e ha evitato, probabilmente, una possibile tragedia.

In un caso come quello che si è verificato oggi l’uso del rilevatore di velocità si è rivelato un modo efficace per aumentare il grado di sicurezza degli altri utenti della strada. Per quanto riguarda il pilota improvvisato sarà sicuramente una lezione che avrà imparato a caro prezzo.