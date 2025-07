Estate in musica a Busto Arsizio: dai parchi al carcere, note per tutta la città

Nell’ambito di BA Estate e nello specifico del calendario di BA Cultura per l’Estate, gli appuntamenti musicali, come ogni anno, sono i più frequenti e vedono coinvolte numerose associazioni musicali della città che siedono al tavolo musica, coordinato dall’assessore a Cultura e Identità Manuela Maffioli.

Gli appuntamenti si svolgono tendenzialmente – dal 2020 in occasione della prima edizione di BACultura per l’estate – il venerdì nel suggestivo parco Villa Ottolini Tosi con inizio alle ore 21. Fanno eccezione i venerdì in cui sono previsti eventi nell’area esterna del museo del tessile, circostanza in cui i concerti si svolgono nel parco di Villa Calcaterra.

La novità di quest’anno è costituita da uno spazio inedito che farà da cornice a due dei concerti: la Casa Circondariale di Busto Arsizio, che da qualche mese è entrata a far parte di alcune rassegne culturali ospitandone alcuni eventi complementari nell’ottica di favorire e potenziare il dialogo tra le due “comunità”.

I concerti ospitati in via per Cassano si terranno il 18 luglio a cura di Duomania e il 12 settembre a cura del Centro Musicale Concertare, alle 18.30. Per entrambe le date, aperte anche al pubblico esterno (solo maggiorenni), è possibile prenotare scrivendo a ufficiocultura@comune.bustoarsizio.va.it con almeno 10 giorni di anticipo.

Evento speciale all’interno della programmazione musicale è inoltre costituito dal tradizionale appuntamento con la rassegna JazzAltro, giunta alla 16esima edizione, che quest’anno propone il concerto “Ladies of jazz & swing” con Dagmar Segbers & Michele Fazio, con la partecipazione di Marco Brioschi, in programma il 10 luglio alle ore 21.00 nel parco della Villa Ottolini–Tosi.

Da ultimo segnaliamo una new entry, il concerto swing della Big Band Borsound 1919, diretta dal maestro Fabio Buonarota, che si esibirà l’ 11 luglio alle ore 21.00 nel parco di Villa Calcaterra, con brani di Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington Benny Goodman e molti altri.

“Un’offerta quanto mai diversificata per generi e spazi – commenta l’assessore -, in grado di soddisfare diversi palati e sensibilità. Siamo particolarmente soddisfatti di aver potuto coinvolgere la Casa Circondariale anche in questa grande maratona culturale estiva, offrendo un’ulteriore possibilità per conoscere meglio, attraverso occasioni di cultura e bellezza, una realtà che fa parte del nostro territorio e della nostra comunità, oltre a consentire un’occasione di arricchimento e svago ad alcuni ospiti dell’Istituto. Una possibilità straordinaria per la quale ringrazio la direttrice del carcere, la dottoressa Maria Pitaniello, e il corpo della Polizia penitenziaria, oltre alle associazioni musicali che animeranno queste due importanti serate”.