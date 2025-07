Cade in un sentiero al Campo dei Fiori. Recuperata una ragazza ferita prima del temporale

Intervento di emergenza oggi pomeriggio nei pressi della falesia del Campo dei Fiori, dove una ragazza di 22 anni è scivolata su un sentiero in un’area impervia, riportando diversi traumi nella caduta. (nella foto gli uomini del CNSAS mentre recuperano un ferito in montagna, foto di repertorio)

L’allarme è scattato poco prima delle 14, quando la centrale operativa di Soreu dei Laghi ha attivato la Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Sul posto sono intervenuti sette tecnici del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), tra cui un medico, insieme all’elisoccorso di Milano di AREU. Le operazioni di recupero e stabilizzazione della giovane si sono svolte in condizioni complesse, ma si sono concluse pochi minuti prima dell’arrivo di un forte temporale. L’intervento si è chiuso nel pomeriggio con il rientro in sicurezza di tutte le squadre.