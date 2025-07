Tragedia nel cuore di Luino, muore un uomo di 57 anni accoltellato in casa

Omicidio nel centro di Luino nella serata di domenica 6 luglio. Intorno alle 19, un uomo di 57 anni, cittadino svizzero residente in Canton Ticino, è stato trovato in fin di vita con ferite da arma da taglio nella sua casa in via Vittorio Veneto. Già fermato il figlio dalle forze dell’ordine.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite familiare. L’uomo, gravemente ferito, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.

Il presunto aggressore, 25 anni, anche lui residente in Canton Ticino, è stato fermato poco dopo dai carabinieri di Luino mentre si allontanava.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e i motivi dell’accaduto. Via Vittorio Veneto è rimasta chiusa per consentire i rilievi.

