Regione destina 2 milioni di euro per trasformare lo stabile di via Lazio a Varese in convitto per infermieri

Oltre 760.000 euro per l’acquisto della camera iperbarica all’ospedale di Cittiglio e due milioni per riqualificare la palazzina in via Lazio a Varese di proprietà dell’Asst Sette Laghi da destinare a convitto per gli infermieri.

È quanto è stato stanziato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, nell’ambito del ‘Programma Regionale Straordinario per gli Investimenti in Sanità’. In tutto disposti 28,6 milioni di euro a favore di strutture e interventi strategici per l’ammodernamento del sistema sociosanitario lombardo. Il finanziamento fa seguito ai 202.157.380 milioni di euro già stanziati lo scorso aprile per il 2025.

Il con vitto per infermieri vicino al Circolo

Regione, dunque, ha recepito il progetto che la Fondazione il Circolo della Bontà aveva promosso pagando lo studio di fattibilità: « Il problema dei professionisti sanitari che mancano, soprattutto infermieri, lo si può risolvere rimettendo in ordine quella palazzina ai margini di via Lazio e di proprietà inalienabile dell’ospedale – aveva spiegato il Presidente della Fondazione, Gianni Spartà – Vi si possono ricavare quindici bilocali, sfruttando anche il sottotetto. La Fondazione Il Circolo della Bontà ha finanziato e consegnato il progetto di questa riqualificazione. Si è inoltre impegnata, in una lettera di intenti, ad affiancare ASST Sette Laghi nelle opere necessarie».

I due milioni di euro, dunque, serviranno a sistemare l’attuale stabile per ricavare miniappartamenti, da concedere a canone agevolato ai dipendenti degli ospedali e dei distretti.

La camera iperbarica

I restanti 762.000 euro destinati alla Sette Laghi verranno impiegati per il nuovo centro di medicina iperbarica a Cittiglio, idea che risale al 2017, e che ora si sta concretizzando attraverso una serie di passi tra cui la specializzazione dei professionisti che verranno destinati al servizio che manca sul territorio.

Sempre per l’ospedale di Cittiglio destinati oltre 1,5 milioni di euro per l’acquisto di una risonanza magnetica da 1,5 Tesla per l’Ospedale di Cittiglio, a oggi non presente.

Quasi 570.000 euro per acquistare ecografi

Le due aziende ospedaliere, Sette Laghi e Valle Olona, otterranno anche finanziamenti per acquistare dotazione tecnologica. In particolare alla Sette Laghi saranno destinati 365.656 euro per acquistare 8 ecografie portatili e altrettanti ambulatoriali mentre la Valle Olona acquisterà 1 ecografo portatile e 5 ambulatoriali per un costo di 209.535 euro.