Violento temporale colpisce Porto Ceresio. Oltre 50 interventi dei Vigili del fuoco in provincia di Varese

Un violento temporale ha colpito nel pomeriggio di domenica 6 giugno il comune di Porto Ceresio, in provincia di Varese, provocando l’esondazione del Rio Ponticelli e gravi allagamenti in diverse vie del paese. Le zone più colpite sono state via Bertola, via Montegeneroso e via La Bolletta, dove l’acqua ha invaso strade e cantine, causando disagi significativi ai residenti. (nella foto il sindaco Prestifilippo in una delle vie allagate)

Sul posto è intervenuto personalmente il sindaco Marco Prestifilippo, che si è presentato con i pantaloni al ginocchio su fino al ginocchio, stivali e una pala tra le mani, per aiutare i cittadini nelle operazioni di sgombero dell’acqua e del fango. Con lui anche Paolo Cazzola, comandante del nucleo mobile di pronto intervento della Protezione Civile, prontamente attivata per far fronte all’emergenza. «Ringrazio Protezione Civile e nucleo mobile di pronto intervento, in particolare il comandante Cazzola, per l’intervento immediato nelle zone allagate – ha dichiarato a caldo il sindaco Prestifilippo -. È esondato il Rio Ponticelli che, tra l’altro, non è di competenza del Comune di Porto Ceresio, bensì della Regione».

Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di una responsabilità condivisa: «Non voglio fare polemiche in questo momento e capisco la cittadinanza che va ascoltata, ma se parliamo di responsabilità, e io ne ho già tante, bisogna che ognuno si prenda le proprie».

Il sindaco ha inoltre ricordato i sopralluoghi compiuti recentemente con i tecnici di Regione Lombardia: «L’ultima volta è stata due mesi fa, su innumerevoli richieste. Ho fatto vedere i punti dove oggi il fiume è uscito, perché sappiamo che sono i punti più critici».

Il Rio Ponticelli è un corso d’acqua che normalmente ha una portata modesta, ma che si è trasformato in un torrente impetuoso a causa dell’intensità del temporale: «Sono fiumi che hanno una bassa portata, poi con questi temporali si riempiono di colpo. Non penso di aver mai visto una bomba d’acqua di questa portata».

Interventi si sono resi necessari anche nel vicino comune di Besano, dove si sono registrati allagamenti di cantine. Sul territorio resta alta l’attenzione per il rischio di ulteriori eventi estremi, mentre continuano le operazioni di pulizia e ripristino.

E il maltempo non ha risparmiato nemmeno altre zone della provincia: tra Varese città, Viggiù e Ispra i Vigili del Fuoco hanno effettuato almeno 50 interventi, principalmente per taglio di piante cadute sulla sede stradale o sui cavi elettrici, e per allagamenti. Altri 80 interventi risultano ancora in coda.