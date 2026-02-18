Varese News

A Besano un punto permanente per raccogliere e rigenerare computer e smartphone

Progetto Nuova Vita e Comune attivano agli ambulatori di Villa Azzurra un “Punto di Raccolta Informatico” per ridurre i rifiuti elettronici e sostenere l’inclusione digitale

Dal recupero occasionale al servizio stabile per la comunità. Progetto Nuova Vita, in collaborazione con il Comune di Besano, inaugura un Punto di Raccolta Informatico permanente dove i cittadini possono depositare in maniera continuativa computer e smartphone che non utilizzano più.

L’iniziativa nasce dopo l’esperienza pilota avviata nei mesi scorsi durante la giornata mensile di raccolta dei rifiuti ingombranti. I risultati della prima raccolta non si sono fatti attendere: grazie ai dispositivi donati dai cittadini a settembre, l’associazione ha già potuto avviare corsi di informatica di base e donare diverse postazioni rigenerate ad associazioni e famiglie del Varesotto.

Per facilitare ulteriormente il conferimento e ridurre i rifiuti elettronici (RAEE), è stato attivato un punto fisso presso gli ambulatori comunali di Villa Azzurra, in via Restelli 4, a Besano, secondo gli orari di ricevimento dei medici di base.

«Desideriamo offrire ai cittadini di Besano – ha dichiarato Luca Colombo, presidente di Progetto Nuova Vita – un presidio permanente dove portare i propri dispositivi elettronici non più utilizzati ogni volta che ne hanno la possibilità, così da consentire la loro rigenerazione e dare loro una nuova vita nelle mani di altre realtà del territorio o cittadini».

«Credo molto nelle iniziative di riuso e riciclo di materiali che troppo facilmente e troppo in fretta finiamo per definire come spazzatura – ha dichiarato il sindaco di Besano, Leslie Giovanni Mulas -. In particolare i nostri vecchi dispositivi digitali sono una preziosa risorsa che potrebbe essere riutilizzata per scopi sociali anziché finire in qualche discarica o abbandonata in cantina o in soffitta. Per questo ho creduto nel progetto sociale di Nuova Vita e sono felice di aver portato a Besano questa iniziativa, che spero i cittadini apprezzeranno donando i loro computer e cellulari non più utilizzati».

L’iniziativa elimina i vincoli di giorni e orari: i cittadini possono portare i propri dispositivi (computer, monitor, smartphone) e depositarli nell’apposita scatola di raccolta durante i normali orari di apertura della struttura. I volontari di Progetto Nuova Vita provvederanno periodicamente al ritiro del materiale per avviarlo a nuova vita, a beneficio dell’inclusione digitale locale e a sostegno di chi fa richiesta di un computer per esigenze di studio e lavoro.

Pubblicato il 18 Febbraio 2026
