Il nubifragio ad Arcisate e gli interventi di protezione civile e volontari

Foto d’archivio

Sono stati impegnati per oltre tre ore, domenica pomeriggio, i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile di Arcisate per interventi finalizzati a mettere in sicurezza il territorio dopo il nubifragio abbattutosi sul paese tra le 15 e le 16. (QUI l’articolo sui danni a Porto Ceresio e Besano).

Gli interventi principali hanno riguardato il taglio e la rimozione di alberi caduti sulle sedi stradali e in alcuni casi sulle linee elettriche e la sistemazione di tombini aperti dalla pressione dell’acqua.

Sono stati impegnati nell’intervento nove uomini, con il coordinatore del gruppo di Protezione civile Fabrizio Cassani e il tecnico comunale Filippo Sanfilippo, che hanno potuto contare sul supporto dell’azienda agroforestale di Manolo Zilio, che con il padre Roberto si è messo subito a disposizione con motoseghe, gru forestali e una piattaforma aerea per raggiungere i punti più alti.

Sono stati tagliati e rimossi alberi caduti sulla via Oberdan a Brenno Useria, sulle vie Leonardo Da Vinci e Poscalla e sulla strada che dalla rotonda della nuova bretella del Baranzello porta alla località Cattafame.

Sono stati tagliati anche rami spezzati dal vento nel parco Lagozza.

Il vicesindaco Emanuela Sardella, a nome del sindaco Antonino Centorrino che si trovava fuori paese, ha ringraziato i volontari per il lavoro svolto.