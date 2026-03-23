Profanazione al cimitero di Arcisate: loculi violati nella notte e indagini in corso

Un atto che scuote l’intera comunità di Arcisate e lascia un segno profondo di dolore in tutta la Valceresio. Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno fatto irruzione nel cimitero cittadino compiendo un gesto sacrilego: alcuni loculi sono stati profanati, violando il riposo dei defunti e la sensibilità delle loro famiglie.

Indagini in corso e cimitero chiuso

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri del Comando di Arcisate, che hanno già avviato i rilievi necessari per risalire ai responsabili dell’atto criminale. Per consentire agli inquirenti di svolgere le indagini in totale sicurezza e per permettere il ripristino dell’area colpita, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura immediata della struttura. Il cimitero resterà sbarrato ai visitatori fino a nuova comunicazione, in attesa che il luogo sacro torni alla necessaria decorosità.

Lo sconcerto dell’amministrazione

L’episodio ha suscitato un’ondata di sdegno tra i residenti, colpiti da un evento definito «inconcepibile e incredibilmente doloroso» dalle autorità locali. Il sindaco, interpretando il sentimento di tutta la giunta, ha espresso la massima vicinanza alle famiglie coinvolte, duramente colpite negli affetti più cari. «Siamo vicini alle famiglie dei defunti colpiti da questo gesto inqualificabile – è il messaggio dell’Amministrazione Comunale – ed esprimiamo piena fiducia nelle Forze dell’ordine affinché i responsabili siano assicurati alla Giustizia».

La reazione della comunità

Non si ricordano episodi di tale gravità nella storia recente del paese. La profanazione ha generato un clima di sgomento che va oltre i confini comunali, toccando i centri limitrofi della valle. Le forze dell’ordine stanno ora vagliando eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare i varchi utilizzati dai malviventi per introdursi nel camposanto durante le ore notturne.