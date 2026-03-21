Auto sospetta e abiti pronti per “il colpo”: la polizia locale di Arcisate fa rimpatriare tre uomini

La Polizia Locale di Arcisate ha identificato e rimpatriato tre cittadini stranieri sospettati di essere sul territorio con l’intento di compiere furti in abitazione. L’operazione è scattata al termine di un’attività di osservazione e controllo che ha permesso di fermare i tre prima che potessero entrare in azione.

Il controllo e il fermo

Gli agenti, durante un servizio sul territorio, hanno notato un’auto ferma nei pressi di un bar con a bordo tre uomini nordamericani, il cui comportamento è apparso subito sospetto. Dopo averli visti entrare nel locale, la pattuglia ha allertato la centrale operativa che ha inviato un secondo veicolo in abiti civili.

Nel frattempo, attraverso la Questura, sono stati effettuati accertamenti sul mezzo: l’auto, noleggiata a Napoli, risultava già segnalata pochi giorni prima in provincia di Treviso per episodi di furti ai danni di anziani.

Per evitare rischi, è stato organizzato un blocco in sicurezza nei pressi di una rotatoria. L’auto civetta si è posizionata frontalmente mentre una pattuglia ha chiuso la strada alle spalle. Il conducente ha tentato la fuga in retromarcia, ma è stato immediatamente fermato.

Droga e materiale sospetto

Durante il controllo gli agenti hanno avvertito un forte odore di marijuana. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di una modica quantità di sostanza stupefacente, ritenuta per uso personale.

Le spiegazioni fornite dai tre uomini, che si sono dichiarati turisti di ritorno da tappe come la Sagrada Familia e la Torre Eiffel, sono apparse poco convincenti. All’interno dell’auto sono stati trovati tre cambi di abiti scuri, con scarpe nere, cappellini, scaldacollo e mascherine FFP2 dello stesso colore.

Elementi che hanno fatto ipotizzare un’attività di sopralluogo in vista di possibili furti serali.

Accertamenti e rimpatrio

I tre sono stati portati al comando della Polizia Locale di Arcisate, dove sono intervenuti anche i Carabinieri per i controlli tramite banca dati. Gli uomini sono risultati incensurati, ma irregolari sul territorio nazionale.

Con il nulla osta della Procura, sono stati effettuati i rilievi dattiloscopici in Questura a Varese. Successivamente, il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento di rimpatrio. Due dei tre sono stati rimpatriati nel pomeriggio, mentre il terzo ha lasciato l’Italia il giorno successivo.

«La collaborazione tra i diversi organi di polizia ha permesso di prevenire possibili reati, allontanando tre persone giunte con intenti illeciti prima che potessero colpire il nostro territorio» ha commentato Andrea Odoni, Commissario Capo e comandante della Polizia Locale di Arcisate.