Un gesto di comunità che fa la differenza: il “grazie” di Sos Valceresio

«Un sentito ringraziamento al signor Ettore Martinenghi, ai Gruppi di Sei della Valceresio Se… e a tutte le cittadine e i cittadini che, con generosità e partecipazione, hanno contribuito alla recente raccolta fondi che ha permesso di raggiungere un importante risultato: 445 euro raccolti a sostegno della nostra Associazione».

È il messaggio dell’Sos Valceresio, associazione di volontariato che assicura i servizi di soccorso (e non solo) nella Valceresio, a Nord di Varese.

«Un traguardo che rappresenta, soprattutto, un forte segnale di vicinanza, fiducia e senso di comunità. Come anticipato, l’importo raccolto sarà interamente investito per implementare e migliorare le strumentazioni della sede, contribuendo in modo concreto a rafforzare le attività e i servizi svolti sul territorio. Ogni contributo, piccolo o grande, ha avuto un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo obiettivo».

«È grazie a iniziative come questa – dicono ancora dall’associazione con sede a Besano – e al sostegno costante della cittadinanza che diventa possibile continuare a crescere, migliorare e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni della comunità. A nome di tutta l’Associazione, esprimiamo profonda gratitudine a chi ha scelto di esserci, di sostenere e di credere nel valore del lavoro condiviso. Questo risultato è la dimostrazione che, insieme, si possono costruire risposte concrete e generare un impatto reale sul territorio».