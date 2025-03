A Lonate Ceppino per la festa della donna camminata in rosa e visite senologiche gratuite

Sabato 8 marzo 2025, in occasione della Giornata internazionale della donna, la Pro Loco di Lonate Ceppino APS organizza la “Camminata in Rosa”, un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. L’evento, patrocinato dal Comune e realizzato in collaborazione con la Protezione Civile, prevede una camminata di 3 km aperta a tutti lungo le vie cittadine.

Il ritrovo è fissato per le ore 9:30 presso il Comune di Lonate Ceppino, con partenza alle ore 10:00. Le iscrizioni sono aperte dal 1° marzo presso la sede della Pro Loco e sarà possibile registrarsi anche il giorno stesso dell’evento fino a 15 minuti prima della partenza. La quota di iscrizione è di 5 euro e include una maglietta rosa per ogni partecipante. L’intero ricavato sarà devoluto alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

Oltre alla camminata, sarà disponibile un’importante opportunità per la salute delle donne: dalle 9:30 alle 17:30, presso il Comune, sarà presente una clinica mobile per visite senologiche gratuite finalizzate alla prevenzione oncologica. La prenotazione delle visite è obbligatoria e potrà essere effettuata telefonicamente dal 28 febbraio, contattando il numero 380 8644677 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

L’iniziativa rappresenta un momento di condivisione e solidarietà, unendo sport, salute e consapevolezza nella lotta contro il tumore al seno. Un’occasione per celebrare la Giornata della Donna con un gesto concreto di prevenzione e supporto alla comunità.