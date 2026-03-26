Il Black Inside di Lonate Ceppino diventa blues: tre eventi di spessore con il “BluesINside”
Tre appuntamenti primaverili di alto livello e annuncia un colpo internazionale per settembre con l'unica data italiana di una band americana
Il grande blues internazionale trova casa a Lonate Ceppino. La rassegna “BluesINside” entra nel vivo della programmazione 2026 al Black Inside, confermandosi come un punto di riferimento solido per gli appassionati del genere. Dopo il successo dei primi appuntamenti dell’anno, il club annuncia un calendario di altissimo profilo che culminerà con un’attesa esclusiva nazionale in autunno.
Un progetto che unisce territorio e musica
Il percorso tracciato dal direttore artistico Paolo Zangara sta portando risultati concreti, trasformando le ambizioni iniziali in una realtà fatta di concerti di assoluto spessore. La collaborazione con “Il Blues Magazine” e la sinergia con Visioni Musicali hanno già permesso di portare sul palco artisti del calibro di Matt Pascale, Daniele Tenca e il progetto The Sacred Roots, ottenendo una risposta entusiasta da parte del pubblico.
I protagonisti della primavera
Il curatore artistico Fabio Baietti ha allestito un cartellone che vede alternarsi tre nomi di valore assoluto della scena italiana ed europea. Si parte venerdì 27 marzo con la Paolo Bonfanti Band, seguita sabato 11 aprile dal trio di Francesco Piu. Il ciclo primaverile si chiuderà sabato 25 aprile con la SirJoe Polito Acoustic & Electric Band, che vedrà la partecipazione di Carlo de Bei.
L’esclusiva internazionale di settembre
Le sorprese non finiscono con la primavera. Il 6 giugno è prevista una serata speciale “double ticket” con due nomi storici del blues italiano, ma il vero colpo della stagione è fissato per domenica 27 settembre. Grazie alla collaborazione con Barley Arts, il Black Inside ospiterà l’unica data italiana del tour europeo di The Reverend Peyton’s Big Damn Band. Si tratta di una delle formazioni più ammirate del country blues statunitense, un evento che accorcia idealmente le distanze tra il Mississippi e la Valle Olona.
La soddisfazione degli organizzatori
«Vogliamo diventare – spiega Paolo Zangara, direttore artistico del locale – un nuovo, solido punto di riferimento per la sempre vivace scena blues, italiana ed internazionale». Una sfida che sembra già vinta, a giudicare dalle prenotazioni e dalla qualità di una programmazione definita “deluxe”.
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